सैंडपेपर कांड में फिर भड़के डेविड वॉर्नर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को घेरा, हेजलवुड-स्टार्क-लायन को लेकर उठाए सवाल

David Warner Statement On Sandpaper: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर कांड को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दावा किया कि साल 2018 में बॉल टेंपरिंग मामले में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी. उनके दावों को लेकर पैट कमिंस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने उस्मान के दावों को बकवास बताया. अब इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर का एक बार फिर बयान सामने आया है. डेविड वॉर्नर ने पहले उस्मान ख्वाजा के दावे का सपोर्ट किया था. अब उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच पर सवाल उठा दिए हैं.

वॉर्नर ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने दावा किया कि केपटाउन टेस्ट के बाद हुई जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन से कोई पूछताछ ही नहीं की थी. उनके इस बयान से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं.

डेविड वॉर्नर ने लगाए गंभीर आरोप

साल 2018 में हुए सैंडपेपर कांड में डेविड वॉर्नर को 12 महीने के लिए बैन का सामना करना पड़ा था. अब 8 साल बाद ख्वाजा के दावों का समर्थन करते हुए वॉर्नर ने अपने बोर्ड की जांच पर सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘जहां तक मेरी जानकारी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 की अपनी जांच में जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क या नाथन लायन का इंटरव्यू नहीं लिया था. अगर यह सही है, तो फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस बात पर कैसे जोर दे सकता है कि गेंदबाजों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था?’

वॉर्नर ने आगे लिखा, ‘ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही तय कर लिया था कि वे किसे दोषी ठहराना चाहते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए एक घटिया जांच की. अब वे इसी झूठी कहानी या नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं कि गेंदबाजों को कोई जानकारी नहीं थी. यह सब कुछ छिपाने की कोशिश जैसा लगता है.’

क्या है सैंडपेपर कांड?

दरअसल, सैंडपेपर विवाद साल 2018 में सामने आया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में बॉल से छेड़छाड़ की थी. ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को कैमरे पर गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था. वो सैंडपेपर से गेंद को रगड़ रहे थे, जिससे उन्हें ज्यादा रिवर्स स्विंग मिल रही थी. इस मामले में उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को दोषी पाया गया था. स्मिथ और वॉर्नर को 12 महीने के लिए बैन कर दिया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था.

क्यों दोबारा शुरू हुआ विवाद?

बता दें कि यह पूरा मामला उस समय फिर से शुरू हुआ, जब उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सैंडपेपर कांड का जिक्र किया. उन्होंने दावा कि बॉल टेंपरिंग में सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी टीम ही शामिल थे. ख्वाजा का कहना है कि उस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को पता था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ख्वाजा के आरोपों को बिल्कुल बकवास बताया.