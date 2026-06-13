बार में जो रूट की पिटाई… नशे में डेविड वॉर्नर का वो कांड, जिससे क्रिकेट जगत में मचा था भूचाल

David Warner Punch Joe Root: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस और विवाद के मामले सामने आते रहते हैं. हालांकि मैदान के बाहर सभी खिलाड़ी बिना किसी दुश्मनी के एक-दूसरे से मिलते हैं. क्रिकेट मैदान से दूर खिलाड़ियों के बीच टकराव की काफी कम घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वॉर्नर (David Warner) ने मैदान के बाहर बड़ा कांड कर दिया था. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के मुंह पर मुक्का मार दिया था.

यह घटना साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई थी. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी. इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव भी देखने को मिला था. इसके चलते जो रूट और डेविड वॉर्नर के बीच विवाद हुआ था. जानिए पूरा मामला…

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा विवाद साल 2013 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था. टीम होटल के पास में एक पब/बार में डेविड वॉर्नर अपने कुछ साथी खिलाड़ियों के साथ बैठकर ड्रिंक्स एन्जॉय कर रहे थे. इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट (Joe Root) भी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे. जो रूट ने ठुड्डी (Chin) में हरे और सुनहरे रंग की विग लगा रखी थी, जो ऑस्ट्रेलिया के झंडे से भी थोड़ी मेल खा रही थी. डेविड वॉर्नर पहले से ही इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार से परेशान थे. डेविड वॉर्नर को लगा कि जो रूट साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हाशिम अमला की एक्टिंग कर रहे हैं.

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वॉर्नर ने क्यों रूट को मारा मुक्का?

डेविड वॉर्नर का मानना था कि जो रूट साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला के लिए नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं. ऐसे में वह सीधे रूट के पास गए और विग हटाने लगे. इसके चलते दोनों खिलाड़ियों में हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान डेविड वॉर्नर शराब के नशे में थे, जिसके चलते उन्होंने अपना आपा खो दिया और जो रूट के चेहरे पर मुक्का मार दिया. यह देखकर वहां पर मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने तुरंत वॉर्नर और रूट को अलग किया, लेकिन यह मामला मीडिया के सामने आ गया.

डेविड वॉर्नर पर लगा बैन

इस मामले के सामने आने के बाद डेविड वॉर्नर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया. वॉर्नर को ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर कर दिया गया. साथ ही उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और एशेज सीरीज के पहले तक के लिए बैन कर दिया गया. इसके अलावा डेविड वॉर्नर पर भारी जुर्माना भी लगाया गया. इतना ही नहीं, डेविड वॉर्नर ने सार्वजनिक तौर पर जो रूट से माफी भी मांगी.