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David Warner: फिर फंस गए डेविड वॉर्नर, कोर्ट ने ठोका जुर्माना, देने पड़ेंगे इतने लाख रुपए…

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 1500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया है. सिडनी की वेवर्ली लोकल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 12 महीने तक इंटरलॉक लाइसेंस रखने का आदेश दिया.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 5:59:53 PM IST

डेविड वॉर्नर पर ठोका गया जुर्माना.
डेविड वॉर्नर पर ठोका गया जुर्माना.


ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर डेविड वॉर्नर एक बार फिर बुरी तरह फंस गए हैं. उनपर ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में दोषी पाए जाने के बाद 1500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1 लाख रुपए से ज्यादा) का जुर्माना लगाया गया है. 39 साल के वॉर्नर ने पिछले महीने शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े ‘मिडिल रेंज’ अपराध में अपना दोष स्वीकार किया था. मंगलवार को सिडनी की वेवर्ली लोकल कोर्ट में जज क्लेयर फरनान ने वॉर्नर को औपचारिक रूप से दोषी ठहराया और उन पर जुर्माना लगाया. अदालत की सजा से जुड़े रिकॉर्ड में भी इस फैसले की पुष्टि हुई है.

यह मामला अप्रैल का है. वॉर्नर एक वैन चला रहे थे और रैंडम ब्रीथ टेस्टिंग साइट पर पहुंचने से पहले कथित तौर पर रुक गए थे. इसके बाद पुलिस ने उनका शराब जांचने के लिए ब्रीथ टेस्ट किया. जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस ने अदालत को बताया कि वॉर्नर ने गाड़ी चलाने से पहले तीन ग्लास वाइन पी थी. इस मामले में वॉर्नर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना किया.

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12 महीने तक इंटरलॉक लाइसेंस की शर्त
अदालत ने वॉर्नर को 12 महीने के लिए ‘इंटरलॉक’ लाइसेंस रखने का आदेश भी दिया है. इसके तहत उन्हें ऐसी गाड़ी चलानी होगी जिसमें खास ब्रीथलाइजर डिवाइस लगा होगा. यह डिवाइस ड्राइवर की सांस में शराब की मात्रा मिलने पर वाहन को स्टार्ट होने से रोक देता है. वॉर्नर के वकील अवैस अहमद ने अदालत में कहा कि गाड़ी चलाने का फैसला ‘लापरवाह, आवेगपूर्ण और बेहद मूर्खतापूर्ण’ था. उन्होंने बताया कि वॉर्नर ने ट्रैफिक ऑफेंडर प्रोग्राम भी पूरा किया है और अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वीकार की है.

जज ने वॉर्नर को दी गंभीर परिणाम की चेतावनी
अवैस अहमद ने मामले के बाद वॉर्नर के खिलाफ हुई मीडिया कवरेज और व्यक्तिगत टिप्पणियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा है और आगे भी इस मामले को लेकर चर्चा जारी रह सकती है. जज क्लेयर फरनान ने कहा कि सड़क पर लिया गया एक गलत फैसला गंभीर परिणाम ला सकता है. हालांकि इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वॉर्नर को इसके परिणाम भुगतने पड़े. सुनवाई के बाद वॉर्नर बिना पत्रकारों से बात किए अदालत से चले गए.

Tags: david warner
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