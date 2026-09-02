जिस खिलाड़ी से कप्तानी छीनी, उसे दोबारा मिला मौका, वनडे टीम में शामिल, श्रीलंका क्रिकेट में बड़ा बदलाव

श्रीलंका के पूर्व लिमिटेड ओवरों के कप्तान दासुन शनाका की वनडे टीम में वापसी हो गई है. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उन्हें 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार 2 सितंबर को टीम का ऐलान किया. शनाका ने आखिरी बार जनवरी 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच खेला था. उनके अनुभव से श्रीलंकाई टीम को इंग्लैंड दौरे पर काफी फायदा मिल सकता है.

श्रीलंका को इंग्लैंड दौरे पर तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेलने हैं. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 15 सितंबर को साउथैम्पटन, दूसरा 17 सितंबर को कार्डिफ और तीसरा 19 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा. इसके बाद वनडे सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को चेस्टर-ले-स्ट्रीट, दूसरा 24 सितंबर को लीड्स और तीसरा 27 सितंबर को द ओवल में होगा.

कुसल मेंडिस को मिली कप्तानी

विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस दोनों फॉर्मेट में श्रीलंका की कप्तानी करेंगे. चोट के कारण वह भारत के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे. पूर्व लिमिटेड ओवरों के कप्तान चरिथ असलंका को उपकप्तान बनाया गया है. 28 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी सचिंदु कोलंबागे को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है. वहीं, दो टेस्ट खेल चुके ऑलराउंडर थारिंदु रत्नायके को टी20 टीम में चुना गया है.

इन खिलाड़ियों को सिर्फ एक फॉर्मेट में मिली जगह

पवन रथनायके, असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका सिर्फ वनडे सीरीज में खेलेंगे. वहीं लाहिरू उदारा, नुवान तुषारा और बिनुरा फर्नांडो को केवल टी20 टीम में शामिल किया गया है. कामिल मिशारा दोनों टीमों का हिस्सा हैं. उन्होंने 23 अगस्त को कोलंबो में टेस्ट डेब्यू किया था. पथुम निसांका, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुनिथ वेलालागे और दुश्मंथा चमीरा को भी वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है.