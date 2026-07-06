Video: W,W,W,W… दासुन शनाका का MLC में अनोखा कारनामा, आखिरी 4 गेंद पर झटकी डबल हैट्रिक

Dasun Shanaka Double Hat-Trick: मेजर लीग क्रिकेट 2026 में एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. रविवार को टेक्सास सुपर किंग्स और सिएटल ओर्कास के बीच खेले गए मुकाबले में आखिरी ओवर में खूब रोमांच देखने को मिला. इस मुकाबले में श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका ने डबल हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया. सिएटल ओर्कास की ओर से खेलते हुए दासुन शनाका ने टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट चटकाए.

इसके दम पर सिएटल ओर्कास ने 9 रनों से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में टेक्सास सुपर किंग्स की टीम 122 रनों के छोटे टारगेट का पीछा कर रही थी. आखिरी ओवर में टेक्सास सुपर किंग्स को जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी. इस ओवर में दासुन शनाका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीएसके के मुंह से जीत छीन ली.

आखिरी ओवर में क्या-क्या हुआ?

आखिरी ओवर में टेक्सास सुपर किंग्स को जीत के लिए सिर्फ 15 रन बनाने थे. डोनोवन फरेरा और शुभम रंजने क्रीज पर मौजूद थे. वहीं, सिएटल ओर्कास की ओर से दासुन शनाका आखिरी ओवर डालने आए. दासुन शनाका की पहली ही गेंद पर शुभम रंजने ने चौका लगा दिया. इसके बाद टीएसके को 5 गेंद में सिर्फ 11 रन चाहिए थे. फिर दासुन शनाका ने ऐसी वापसी की, जिसे क्रिकेट इतिहास में याद रखा जाएगा. शनाका की दूसरी गेंद पर शुमन ने सिंगल लेकर फरेरा को स्ट्राइक की, जो 15 गेंद पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे.

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DASUN SHANAKA BRINGS THIS ONE HOME FOR THE ORCAS 🐋 The Texas Super Kings went into the last over needing just 15 runs, but Shanaka held them off and got the first double hat-trick in Cognizant Major League Cricket history 🎩 pic.twitter.com/vN3mkIAmwJ — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 6, 2026

अब टीएसके को जीत के लिए 4 गेंद पर 10 रन चाहिए थे. डोनोवन फरेरा ने अगली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद चौथी गेंद पर केल्विन सैवेज को लॉन्ग ऑन की दिशा में हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया. फिर 5वीं गेंद पर एडम मिल्ने को विकेट के पीछे आउट कर कहा दिया और टी20 में अपनी पहली हैट्रिक पूरी की. इसके बाद आखिरी गेंद पर शनाका ने अम्शी डी सिल्वा को आउट कर अपनी टीम को जीत दिलाई और डबल हैट्रिक पूरी की.

कैसा रहा मैच का हाल?

मुकाबले की बात करें, को सिएटल ओर्कास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 121 रन बनाए थे. सिएटल ओर्कास की ओर से कैमरन गैनन ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाया. इसके चलते टेक्सास सुपर किंग्स को सिर्फ 122 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में उतरी टेक्सास सुपर किंग्स 20 ओवर में सिर्फ 112 रन ही बना पाई. इसके चलते सिएटल ओर्कास ने 9 रनों से मुकाबला जीत लिया. टीएसके की ओर से शुमन रंजने ने 40 रन बनाए, जबकि डोनोवन फरेरा ने 22 रनों की पारी खेली. इस मुकाबले में सिएटल ओर्कास की जीत के हीरो दासुन शनाका रहे, जिन्होंने पहले बल्ले से 16 रन बनाए और फिर गेंद से 4 विकेट भी चटकाए.