‘मदद कीजिए…’, जिस टीम ने जीते 4 वर्ल्ड कप, आज वही तंगी से बेहाल! कोच को मांगने पड़ रहे पैसे

West Indies Cricket Board Crisis: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अपने देश के क्रिकेट बोर्ड के लिए आर्थिक सहारे की मांग की है. डैरेन सैमी को उम्मीद है कि भारत के खिलाफ रोमांचक सीरीज के बाद प्रायोजकों (Sponsors) के साथ बेहतर बातचीत का रास्ता खुलेगा. इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे वेस्टइंडीज क्रिकेट में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी. डैरेन सैमी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि किसी को आर्थिक रूप से कैरेबियाई क्रिकेट का सहारा बनना होगा.

दरअसल, वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है. एक समय पर वेस्टइंडीज की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी, जिसने शुरुआती 2 वनडे विश्व कप जीते थे. इसके बाद 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी. अब उसी टीम को संभालने वाला क्रिकेट बोर्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा है.

वेस्टइंडीज क्रिकेट को किसी के सहारे की जरूरत

डैरेन सैमी ने टी20 सीरीज खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, ‘मेरी मां हमेशा कहती थीं कि आपके भीतर दूसरों की परवाह करने का भाव होना चाहिए. जिंदगी में आप कुछ भी करें, इस भावना को कभी नहीं खोना चाहिए. मुझे लगता है कि अब वेस्टइंडीज क्रिकेट को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से उसका सहारा बने. भारत में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ इस तरह की सीरीज खेलने से हमें उन लोगों के साथ बेहतर स्तर पर बातचीत करने का अवसर मिलता है, जो हमारी मदद कर सकते हैं.’

डैरेन सैमी ने भारतीय और वेस्टइंडीज क्रिकेट की स्थिति की तुलना की. उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास से टीम के प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘भारत जब भी ICC टूर्नामेंट में खेलने जाता है, तो उससे विश्व कप जीतने की उम्मीद की जाती है. भारतीय टीम भी जीतने की अपेक्षा के साथ उतरती है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं तैयार की हैं.’

1997 से बिगड़ी वेस्टइंडीज क्रिकेट की हालत

वेस्टइंडीज क्रिकेट में आर्थिक संकट साल 1997 के बाद शुरू हुआ, जब इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने मौजूदा नया राजस्व बंटवारा मॉडल अपनाया. इसके बाद से ही वेस्टइंडीज क्रिकेट की हालत खराब होने लगी. अब वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए आर्थिक सहारे की मांग कर रहे हैं. हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 सीरीज खेली गई.

वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ. इस दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. अब डैरेन सैमी को टीम के इस प्रदर्शन को वेस्टइंडीज क्रिकेट की आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर के रूप में देख रहे हैं.

टीम के प्रदर्शन पर जताई खुशी

डैरेन सैमी ने आगे कहा, ‘उम्मीद है कि इस सीरीज के बाद हितधारकों और प्रायोजकों के साथ हमारी बातचीत पहले से बेहतर होगी. हमें अगर निवेश मिलता है तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके.’ इसके अलावा सैमी ने टीम के प्रदर्शन और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास में आए बदलाव पर भी खुशी जताई. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ाने में मदद मिली है.