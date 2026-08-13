सूर्य ग्रहण के दौरान ओलंपियन का कारनामा, हवा में उड़कर लगाया शानदार स्टंट, देखें वीडियो

Danny Leon Solar Eclipse Stunt video: स्पेन के ओलंपिक स्केटबोर्डर डैनी लियोन ने 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा शानदार स्टंट किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. 31 साल के डैनी लियोन ने अपने स्केटबोर्ड से जंप लगाते समय इसकी टाइमिंग बिल्कुल सही रखी. उनका जंप सूर्य ग्रहण के नजारे के साथ एकदम सही समय पर हुआ, जिससे पूरा दृश्य बेहद खूबसूरत और खास बन गया. उन्होंने इस स्टंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो गआ.

डैनी लियोन ने वीडियो के साथ लिखा, “मेरा लाइफ हैक, एक्लिप्स मोड.” दो बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके लियोन ने इस स्टंट को अपने जीवन का सबसे खास मूव बताया. उन्होंने अपनी पूरी टीम का धन्यवाद भी किया, जिसने इस जंप को सफल बनाने में उनकी मदद की. लियोन ने कहा कि वह जल्द ही इस स्टंट के पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण और स्केटबोर्डिंग जंप को एक साथ करने का आइडिया कैसे आया और कहां से आया.

कई देशों में दिखा सूर्य ग्रहण

12 अगस्त को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ गया, जिसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया. नीदरलैंड्स में लोगों ने आंशिक सूर्य ग्रहण देखा, जहां सूर्य का करीब 88 से 90 प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिप गया. यह 1999 के बाद मुख्य भूमि यूरोप में पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण था. इसका रास्ता ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरा.

भारत में रात होने के कारण नहीं दिखा ग्रहण

सूर्य ग्रहण अपने चरम पर करीब 2 मिनट 18 सेकंड तक रहा. इसी दौरान डैनी लियोन ने अपनी जंप पूरी की, जिसकी सटीक टाइमिंग ने इसे बेहद खास बना दिया. उनके वीडियो पर इंस्टाग्राम यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी और कई लोगों ने उनके स्टंट को शानदार बताया. हालांकि, भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब यह घटना हुई, तब देश के ज्यादातर हिस्सों में रात का समय था. लियोन का यह स्टंट अब ग्रहण की यादगार तस्वीरों में शामिल हो गया है.