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Danni Wyatt-Hodge Record: इंग्लैंड की बल्लेबाज ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया!

en-w vs au-w: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड की डैनी व्याट-हॉज ने वो कर दिखाया, जो आज तक क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं कर पाया. जानिए उनका यह महा-रिकॉर्ड.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 5, 2026 9:53:58 PM IST

Danni Wyatt-Hodge Record: इंग्लैंड की बल्लेबाज ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया!


इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट-हॉज ने रविवार (5 जुलाई) को क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है. वह आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में 300 रनों का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

इंग्लैंड के लिए विमेंस टी20आई में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली इस दाएं हाथ की बल्लेबाज को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे 2026 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी. डैनी ने इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अपना छठा रन लेकर यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

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टूर्नामेंट में रहा है डैनी का जलवा

डैनी व्याट-हॉज इस साल के टी20 वर्ल्ड कप में गजब की फॉर्म में नजर आई हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही मैच में धमाकेदार नाबाद शतक जड़ा था. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 65 रनों की पारी खेली और फिर 2024 की चैंपियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नाबाद 89 रन कूट डाले.

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब डैनी के बाद ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी दूसरे नंबर पर आ गई हैं। मूनी ने 2020 के सीजन में ‘सॉदर्न स्टार्स’ (ऑस्ट्रेलियाई टीम) के लिए 6 मैच खेलते हुए कुल 259 रन बनाए थे.

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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन:

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खेल रही हैं अपना 7वां मैच

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा यह खिताबी मुकाबला इस वर्ल्ड कप में डैनी व्याट-हॉज का सातवां मैच है. यह रविवार का मैच इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के लिए डैनी का 187वां टी20आई मैच है. अगर वह इस महामुकाबले में कम से कम 3 छक्के लगाने में कामयाब हो जाती हैं, तो वह विमेंस टी20आई में 50 छक्के लगाने वाली पहली इंग्लिश खिलाड़ी बन जाएंगी. फिलहाल, डैनी के नाम 166 पारियों में 47 छक्के दर्ज हैं.

वैसे, विमेंस टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान सोफी डिवाइन और वेस्टइंडीज की धाकड़ ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन के नाम है. इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने अब तक 134-134 छक्के उड़ाए हैं.

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