‘ये घमंडी कमीना कौन है…’, डेल स्टेन ने विराट कोहली को देखते ही बना ली थी ये राय, सालों बाद किया खुलासा

Dale Steyn on Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में अपने पहले इंप्रेशन को लेकर बात ही. डेल स्टेन ने बताया कि जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान पहली बार विराट कोहली को देखा था. उस समय विराट कोहली को देखकर स्टेन ने सोचा था, ‘यह घमंडी छोटा सा कमीना कौन है?’ हालांकि डेल स्टेन को यह एहसास नहीं था कि वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली के साथ ही खेलेंगे.

दरअसल, डेल स्टेन (Dale Steyn) ने IPL में शुरुआती 3 सीजन (2008-2010) तक RCB के लिए खेला था. उस समय विराट कोहली भारत के उभरते सितारे थे. कोहली ने साल 2008 में अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका को हराकर भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था.

डेल स्टेन ने कोहली को लेकर बनाई थी राय

दरअसल, हाल ही में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन अपने साथी फाफ डु प्लेसी के साथ क्रिकइन्फो के ‘क्रिकेटर्स ऑन क्रिकेटर्स’ पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के बारे में भी बात की. डेल स्टेन ने कोहली (Virat Kohli) के साथ अपने शुरुआती बातचीत और बदलती राय के बारे में बताया. स्टेन ने कहा, ‘मुझे सच में अंडर-19 वर्ल्ड कप देखना याद है. हम इंडिया टूर पर थे. सहवाग ने हमें बुरी तरह हराया था.

स्टेन ने आगे कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई में एक दिन में 300 रन बनाए थे (2008 में). हम कहीं और टूर पर गए थे, शायद उससे ठीक पहले. मुझे लगता है कि हम उससे ठीक पहले बांग्लादेश भी गए थे. मुझे याद है कि (2008) वर्ल्ड कप में इंडिया ने साउथ अफ्रीका अंडर-19 को हराया था.’ उन्होंने कहा, ‘इंडिया ने मैदान पर धमाल मचा दिया था और मैंने इस लड़के को देखा, और मैं सोचने लगा, यह घमंडी छोटा सा कमीना कौन है? तुम्हें पता है? और अगली बात जो मुझे पता चली, वह यह कि वह असल में मेरी टीम में है.’

कैसे बदली डेल स्टेन की सोच?

साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने माना कि शुरुआत में उन्हें जब वे RCB में टीममेट बनेंगे, तो इस युवा खिलाड़ी के साथ कैसे डील करेंगे. हालांकि जब वे एक-दूसरे को जानने लगे, तो उनकी सोच बदल गई. क्रिकेट के अलावा उन दोनों को कई कई कॉमन इंटरेस्ट के बारे में पता चला. डेल स्टेन ने कहा, ‘जब मैं उससे मिला, तो पता चला कि हमारे बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट थे. हम यंग थे, और हमें जिंदगी में मैदान के बाहर भी थोड़ी मस्ती पसंद थी. हम बैंगलोर के सभी रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों पर जाते थे. हार्ड रॉक कैफे हमारा खास पसंदीदा था. वहां अच्छा म्यूजिक होता था और बर्गर वगैरह सब कुछ मिलता था. तो, हम काफी घूमते-फिरते थे.’

कोहली को थी डायरेक्शन की जरूरत

डेल स्टेन ने बताया कि विराट कोहली शुरुआती दिनों में एक शांत युवा खिलाड़ी थे. हालांकि बाद में कमर्शियल सफलता और एंडोर्समेंट ने उनकी पब्लिक इमेज बदलनी शुरू कर दी. स्टेन ने कहा कि उन्होंने कोहली की काबिलियत को पहचाना, लेकिन उन्हें लगा कि इस खिलाड़ी को अपने करियर के उस स्टेज पर कुछ गाइडेंस की जरूरत थे. उन्होंने कहा कि ‘विराट कोहली के शुरुआती दिनों में, वह एक नॉर्मल टी-शर्ट और शॉर्ट्स और फ्लिप-फ्लॉप पहनने वाले लड़के थे. फिर स्पॉन्सर आ गए. आप कह सकते हैं, क्रिकेट के नजरिए से, वह टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत थी.’

कैसे रहे कोहली के शुरुआती IPL सीजन?

IPL में विराट कोहली के करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. उन्होंने शुरुआती 3 सीजन में 45 मैचों में 21.75 की औसत से 718 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक आए. इसके बाद कोहली ने अपने खेल में बदलाव किया. कुछ ही सालों में विराट कोहली IPL के सबसे सफल बल्लेबाज बन गए. मौजूदा समय में वह एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने साल 2016 के IPL में 973 रन ठोक दिए थे. वहीं, ऑलओवर देखें, तो उनके नाम लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन दर्ज हैं. कोहली ने IPL में 283 मैचों में 9,336 रन बनाए हैं. इसमें 9 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं.