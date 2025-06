India U19 Squad for Tour of England: 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सीनियर टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। लेकिन इस दौरान भारत की अंडर-19 टीम को भी इंग्लैंड का दौरा करना है। पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम में दो अहम बदलावों की घोषणा की है। दरअसल, चोट के कारण दो खिलाड़ी इस दौरे से बाहर हो गए हैं। यह दौरा 24 जून से 23 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें एक 50 ओवर का अभ्यास मैच, पांच युवा वनडे और दो मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे।

भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाड़ी आदित्य राणा और खिलान पटेल चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। BCCI के मुताबिक, आदित्य राणा की पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, जबकि खिलान पटेल के दाएं पैर में स्ट्रेस रिएक्शन की समस्या है। दोनों खिलाड़ी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चल रहे हाई-परफॉर्मेंस कैंप के दौरान चोटिल हो गए।

ऐसे में बीसीसीआई ने आदित्य राणा और खिलान पटेल की जगह डी. दीपेश और नमन पुष्पक को टीम में शामिल किया है। दीपेश और नमन जो पहले स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में थे, अब मुख्य टीम का हिस्सा होंगे। बता दें, इस दौरान आयुष म्हात्रे को टीम का कप्तान बनाया गया है जो आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। वहीं, 14 साल की उम्र में आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में शतक लगाकर सुर्खियां बटोरने वाले वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम का हिस्सा हैं।

