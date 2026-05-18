CSK vs SRH weather Forecast: बारिश बिगाड़ेगी चेन्नई और हैदराबाद का खेल! जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल?

CSK vs SRH weather Forecast: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. आईपीएल की 8 टीमों के बीच प्लेऑफ में जाने की रेस देखने को मिल रही है. वहीं अब इस सीजन का 63वां मुकाबला CSK और SRH के बीच खेला जाने वाला है. चेन्नई के फैंस आज टीम की जीत के लिए दुआएं मांग कर रहे हैं. प्लेऑफ में जाने के लिए सीएसके के पास ये आखिरी मौका है. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन की शुरूआत काफी निराशाजनक की थी. टीम ने कुल 12 मे से 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 5 मुकाबले हारी है. प्लेऑफ में आगे जाने के लिए दोनों टीमें आज शाम को भिड़ती नजर आएंगी.

क्या बारिश पलट सकती है खेल?

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले के दौराम मौसम खराब रह सकता है. आज शाम के समय चेन्नई में बादल छाए रहने की पूरी संभावना है. आज तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वहीं हवा की रफ्तार करीब 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है. अगर बारिश होती है, तो पूरा खेल बिगड़ सकता है.

किसका पलड़ा भारी?

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. चेन्नई ने इनमें से 16 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं हैदराबाद को केवल 8 मुकाबलों में जीत हासिल की है. लेकिन आज दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है.

Balrampur News: इधर चल रही थी जिसके शव को दफनाने की तैयारी, वह बाजार में खा रहा था जलेबी! यूपी के बलराम में सामने आया अजब मामला

सीएसके vs एसआरएच अनुमानित प्लेइंग इलेवन

सीएसके: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, डियान फॉरेस्टर/एमएस धोनी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन.

SRH: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा/अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंज