CSK vs SRH playing XI: ऋतुराज के पास आखिरी मौका, क्या पैट कमिंस बिगाड़ेंगे खेल? देखने लायक होगी दोनों की प्लेइंग-11

CSK vs SRH predicted playing XI: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की राह अब बेहद मुश्किल हो चुकी है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम फिलहाल बैकफुट पर है और प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसे अपने आखिरी दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. चेन्नई की तरह हैदराबाद भी इस मैच में हार का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि वे नॉकआउट (प्लेऑफ) के टिकट के बेहद करीब खड़े हैं.

चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाले इस ‘करो या मरो’ के मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की रणनीतियाँ पूरी तरह तैयार हैं. एक तरफ जहां ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम की किस्मत बदलने के लिए कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, वहीं पैट कमिंस एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद फ्रेश और बेहद आक्रामक कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरने की ताक में हैं. दोनों ही खेमों में कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल हैं, जो इस हाई-प्रेशर मैच का पासा अकेले पलट सकते हैं. आइए देखते हैं कि इस करो या मरो के मुकाबले में दोनों कप्तानों ने किन 11 सूरमाओं पर दांव लगाया है और कौन से ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं.(Will MS Dhoni Play Today)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 (CSK vs SRH Predicted Playing 11)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट प्लेयर: गुरजपनीत सिंह

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, स्मरण रामचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रफुल्ल हिंगे

CSK vs SRH मैच की पूरी डिटेल

मैच: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (मैच नंबर 63)

तारीख और समय: 18 मई, शाम 7:30 बजे से

मैदान: एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक), चेन्नई

लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (टीवी) और जियोहॉटस्टार (ऐप और वेबसाइट)

चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस की भूमिका हमेशा की तरह बहुत बड़ी होगी. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है. हालांकि पिछले कुछ मैचों में चेपॉक की पिच पर अच्छे-खासे रन बने हैं, लेकिन अमूमन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पिच सेट हो जाती है. इस मैदान पर काफी मैच खेले जा चुके हैं, इसलिए स्पिनर्स का रोल एक बार फिर सबसे अहम होने वाला है. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होगी, रन बनाना मुश्किल हो सकता है. कुल मिलाकर फैंस को गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.