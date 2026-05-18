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CSK vs SRH head to head: चेपॉक के मैदान पर आज कौन जीतेगा मुकाबला? जानें किसका पलड़ा है भारी

CSK vs SRH: आज चेपॉक में चेन्नई और हैदराबाद के बीच आर-पार की जंग है. जानिए कौन जीतेगा आज का महामुकाबले और आंकड़ों से लेकर फॉर्म तक किसका पलड़ा भारी है.

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 2:12:39 PM IST

CSK vs SRH head to head: चेपॉक के मैदान पर आज कौन जीतेगा मुकाबला? जानें किसका पलड़ा है भारी


CSK vs SRH head to head: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की राह अब बेहद मुश्किल हो चुकी है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम फिलहाल बैकफुट पर है और प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसे अपने आखिरी दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई को एकतरफा अंदाज में मात दी थी. इस हार के बाद अब ‘मेन इन येलो’ के पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बची है, खासकर तब जब वे इस सीजन का अपना आखिरी होम मैच खेलने उतर रहे हैं.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) गुजरात के खिलाफ मिली 82 रनों की करारी हार के बाद करीब एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रही है. कप्तान पैट कमिंस अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं. ऐसे में वह इस बेहद अहम मुकाबले में अपनी टीम से दमदार वापसी की उम्मीद कर रहे होंगे. चेन्नई की तरह हैदराबाद भी इस मैच में हार का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि वे नॉकआउट (प्लेऑफ) के टिकट के बेहद करीब खड़े हैं.

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हेड-टू-हेड (Head-to-Head) रिकॉर्ड

  • कुल मैच: 23
  • चेन्नई सुपर किंग्स की जीत: 15
  • सनराइजर्स हैदराबाद की जीत: 8

CSK vs SRH मैच की पूरी डिटेल

  • मैच: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (मैच नंबर 63)
  • तारीख और समय: 18 मई, शाम 7:30 बजे से
  • मैदान: एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक), चेन्नई
  • लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (टीवी) और जियोहॉटस्टार (ऐप और वेबसाइट)

चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस की भूमिका हमेशा की तरह बहुत बड़ी होगी. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है. हालांकि पिछले कुछ मैचों में चेपॉक की पिच पर अच्छे-खासे रन बने हैं, लेकिन अमूमन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पिच सेट हो जाती है. इस मैदान पर काफी मैच खेले जा चुके हैं, इसलिए स्पिनर्स का रोल एक बार फिर सबसे अहम होने वाला है. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होगी, रन बनाना मुश्किल हो सकता है. कुल मिलाकर फैंस को गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 (CSK vs SRH Predicted Playing 11)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट प्लेयर: गुरजपनीत सिंह

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, स्मरण रामचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रफुल्ल हिंगे

आज के मैच में किसका पलड़ा भारी? (CSK vs SRH Match Prediction)

अगर इतिहास देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हमेशा सनराइजर्स हैदराबाद पर भारी रहा है. दोनों के बीच खेले गए 23 मैचों में से 15 में चेन्नई ने बाजी मारी है. लेकिन मौजूदा फॉर्म और टीम बैलेंस को देखते हुए पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. हैदराबाद की बैटिंग लाइन-अप बेहद आक्रामक और विस्फोटक है, वहीं उनकी गेंदबाजी भी इस सीजन में कमाल की रही है. ऐसे में वे अपने घर पर खेल रही चेन्नई को भारी दबाव में डाल सकते हैं.

Tags: IPL 2026
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