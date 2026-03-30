CSK vs RR Predicted Playing XI: हेड-टू-हेड में CSK आगे, क्या RR करेगी बराबरी? जानें क्या हो सकती है प्लेइंग XI

CSK vs RR Predicted Playing XI: गुवाहाटी IPL मैचों के लिए कोई नई जगह नहीं है, लेकिन इस साल बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है. हालांकि, मौसम इस मजे में खलल डाल सकता है; पिछले एक हफ़्ते से रुक-रुककर हो रही बारिश और मैच के दिन भी बारिश और तूफ़ान की संभावनाओं ने चिंता बढ़ा दी है.

दोनों टीमें 2025 के खराब प्रदर्शन के बाद इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद लेकर उतर रही हैं. जहाँ चेन्नई पहली बार सबसे निचले पायदान पर रही, वहीं राजस्थान उनसे ठीक एक पायदान ऊपर रहा, जिससे यह शुरुआती मैच दोनों के लिए नए सिरे से शुरुआत करने का एक अहम मौका बन गया है.

संजू सैमसन पर होंगी सभी की नजरें

सभी की नज़रें संजू सैमसन पर होंगी, जो एक दशक से ज़्यादा समय तक राजस्थान की कप्तानी करने के बाद पहली बार उनके खिलाफ़ खेलने उतरेंगे. अब CSK के साथ, वह शानदार T20 विश्व कप प्रदर्शन के बाद बेहतरीन फ़ॉर्म में हैं. चेन्नई बल्लेबाज़ी में दम दिखाने के लिए युवा आयुष म्हात्रे और शिवम दुबे पर भी भरोसा करेगी, जबकि उनकी गेंदबाज़ी की कमान मैट हेनरी, खलील अहमद और नूर अहमद के हाथों में होगी.

बदलाव के दौर से गुजर रही राजस्थान

राजस्थान के लिए, नए कप्तान रियान पराग एक ऐसी टीम की अगुवाई कर रहे हैं जो बदलाव के दौर से गुज़र रही है. रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई के साथ मिलकर स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे, जबकि जोफ़्रा आर्चर तेज़ गेंदबाज़ी की अगुवाई करेंगे. यशस्वी जायसवाल और शिमरॉन हेटमायर के रूप में बल्लेबाज़ी की मज़बूत नींव होने के साथ, राजस्थान इस नए सीज़न में और ज़्यादा निरंतरता की उम्मीद करेगा.

RR बनाम CSK संभावित प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फ़रेरा, जोफ़्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, इम्पैक्ट सब: नांद्रे बर्गर/एडम मिल्ने.

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, मैट शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, खलील अहमद, इम्पैक्ट सब: अंशुल कंबोज/गुरजपनीत सिंह.

स्थान: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी

समय: शाम 7:30 बजे IST.

RR बनाम CSK आमने-सामने (Head-to-Head)

कुल खेले गए मैच: 31

राजस्थान रॉयल्स: 15

चेन्नई सुपर किंग्स: 16