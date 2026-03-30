CSK vs RR Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फ्री में पूरा मैच?

CSK vs RR Live Streaming: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का मुकाबला, पहले सीज़न की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) से, 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अपने पहले और कुल मिलाकर तीसरे मैच में होगा. पिछले साल, दोनों टीमें आठ-आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थीं. खराब नेट रन रेट के कारण CSK आखिरी स्थान पर रही, जबकि RR नौवें स्थान पर रही. दोनों टीमों ने अपने स्क्वॉड को मजबूत करने के लिए ऑफ-सीज़न में कुछ बड़े कदम उठाए हैं.

एक तरफ जडेजा, दूसरी तरफ सैमसन

RR ने अपने ‘सुपरस्टार’ रवींद्र जडेजा को वापस पा लिया, जबकि IPL के इतिहास के सबसे बड़े दो-तरफ़ा ट्रेड में संजू सैमसन CSK में चले गए. RR ने अपने स्क्वॉड में रवि बिश्नोई को भी शामिल किया, जबकि CSK ने नीलामी में युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया.

रुतुराज गायकवाड़ CSK की कप्तानी कर रहे हैं, और रियान पराग ने सैमसन की जगह RR के कप्तान का पद संभाला है. CSK अपने मुख्य खिलाड़ियों की चोटों से भी जूझ रही है. नाथन एलिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. MS धोनी कुछ हफ़्तों के लिए बाहर हैं, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे.

मैच ऑनलाइन और टीवी पर कहाँ देखें?

RR बनाम CSK, IPL 2026 का तीसरा मैच JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टीवी पर, यह मैच Star Sports Network के टीवी चैनलों पर प्रसारित होगा.

गुवाहाटी का मौसम पूर्वानुमान

मैच के समय गुवाहाटी में मौसम थोड़ा बादल भरा रहने की उम्मीद है. बारिश की भी थोड़ी संभावना है, लेकिन अगर मौजूदा पूर्वानुमान सही रहता है, तो हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा, हालाँकि कुछ रुकावटों से इनकार नहीं किया जा सकता. मैच के दौरान तापमान 20 डिग्री के आसपास रहेगा.

बारसापारा स्टेडियम पिच रिपोर्ट

इस मैदान पर पिछले मैच में, भारत ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सिर्फ़ 10 ओवरों में 153 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था. इसलिए, एक ऐसी पिच की उम्मीद करें जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी हो और जहाँ खूब छक्के लगें. ओस भी एक अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज़ी के बजाय लक्ष्य का पीछा करना ज़्यादा पसंद किया जाएगा.

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