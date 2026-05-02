CSK vs MI Playing 11 Today Match: क्या आज आमने-सामने होंगे धोनी और रोहित? जानें दोनों टीमों की संभावित Playing 11

CSK vs MI Playing 11 Today Match: आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी ‘एल क्लासिको’ आज रात चेपॉक के मैदान पर होने जा रहा है. लेकिन इस बार का रोमांच थोड़ा अलग है. यह दो दिग्गजों के बीच टॉप पर बने रहने की नहीं, बल्कि अंक तालिका के सबसे निचले पायदानों से बाहर निकलने की लड़ाई है. 7वें नंबर पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और 9वें नंबर पर संघर्ष कर रही मुंबई इंडियंस (MI) आज जब आमने-सामने होंगी, तो दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि साख भी होगी. सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई को उन्हीं के घर (वानखेड़े) में मात दी थी और आज मुंबई उस हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी.

क्या लौटेंगे ‘थाला’ और ‘हिटमैन’?

मैच से ज्यादा चर्चा दो नामों को लेकर है एमएस धोनी और रोहित शर्मा. क्रिकेट प्रेमी बस यही दुआ कर रहे हैं कि आज ये दोनों दिग्गज मैदान पर उतरें. धोनी सीजन शुरू होने से ठीक पहले चोटिल होने के कारण माही ने इस साल अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. रोहित सीजन की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन चोट के कारण वे पिछले 4 मैचों से बाहर हैं. दोनों ही टीमों ने इनकी वापसी पर अब तक चुप्पी साधी हुई है जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है. क्या आज चेपॉक में ‘धोनी-धोनी’ की गूँज सुनाई देगी? यह टॉस के वक्त ही साफ होगा.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XIs)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) संभावित 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विश पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी

चेन्नई की टीम संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म पर काफी निर्भर करेगी.

मुंबई इंडियंस (MI) संभावित 11: विल जैक्स, रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्वनी कुमार

मुंबई को उम्मीद होगी कि सूर्या और बुमराह की जोड़ी आज टीम की किस्मत बदल दे.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विश पटेल, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, जाकरी फाउल्क्स, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, आकाश मधवाल, अमन खान

मुंबई इंडियंस (MI) स्क्वाड

विल जैक्स, रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्वनी कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रघु शर्मा, कृष भगत, राज बावा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार