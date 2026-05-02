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Chennai Weather Report: चेन्नई में आज कैसा रहेगा मौसम? क्या CSK और MI के बीच होने वाले मैच में खलल डालेगी बारिश?

Chennai Weather Report: चेपॉक में CSK vs MI की महाजंग! क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल या उमस बनेगी चुनौती? जानें पिच का हाल

By: Shivani Singh | Published: May 2, 2026 4:56:46 PM IST

चेन्नई में आज कैसा रहेगा मौसम? क्या CSK और MI के बीच होने वाले मैच में खलल डालेगी बारिश?
चेन्नई में आज कैसा रहेगा मौसम? क्या CSK और MI के बीच होने वाले मैच में खलल डालेगी बारिश?


CSK vs MI Weather Forecast: चेन्नई की धड़कन कहे जाने वाले एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) पीला हो चुका है. आईपीएल के शुरुआती दिनों से चली आ रही यह दीवानगी आज फिर अपने चरम पर है. मैच नंबर 44 के लिए मुंबई इंडियंस विरोधी टीम के इलाके में कदम रख चुकी है 2026 की सबसे बड़ी और तीखी जंग का दूसरा दौर कुछ ही घंटे में शुरू होने को है. हैरानी की बात यह है कि इस सीजन में दोनों में से कोई भी टीम पॉइंट्स टेबल में आगे नहीं है. दोनों नीचे के पायदानों पर संघर्ष कर रही हैं. इसलिए अब हर एक गेंद प्ले-ऑफ के सपनों की डोर को या तो मजबूत करेगी या तोड़ देगी. आज रात रन सिर्फ बनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें मिट्टी से खुरच कर निकालना होगा.

इतिहास देखें तो मुंबई इंडियंस ने चेपॉक के इस अभेद्य किले को किसी भी अन्य टीम से ज्यादा बार भेदा है. यहाँ उनका रिकॉर्ड 5-4 की बढ़त के साथ उनके पक्ष में है लेकिन वक्त बदला है, पिछले छह मुकाबलों में से पांच चेन्नई ने अपने नाम किए हैं. एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी है तो दूसरी तरफ कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है. जब खेल शुरू होगा तो दोनों कप्तानों के कंधों पर एक दशक की कामयाबी और ट्रॉफी जीतने का दबाव साफ़ नजर आएगा.

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CSK बनाम MI मैच में मौसम का मिजाज

चेन्नई की भारी और उमस भरी हवा आज खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है. हालांकि बारिश की संभावना नाममात्र (सिर्फ 5%) है, लेकिन 67% ह्यूमिडिटी (उमस) तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों का दम निकाल देगी. दोपहर में पारा 36°C तक जाएगा, जो रात होते-होते 29°C तक गिरेगा। पसीना सूखने का नाम नहीं लेगा. मैच के दूसरे हाफ तक गर्मी शरीर पर दूसरी त्वचा की तरह चिपक जाएगी, जिससे खिलाड़ियों की सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा होगी. दक्षिण से 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक छोर के गेंदबाजों को थोड़ी मदद तो देंगी, लेकिन हवा का भारीपन उस गति को कुंद कर सकता है.

किसका पलड़ा भारी?

पुराने दिनों में चेपॉक की पिच स्पिनर्स की जागीर हुआ करती थी लेकिन अब कहानी बदल चुकी है. अब यहाँ की सतह सटीक उछाल देती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हैं. सतह सख्त है जिसका मतलब है कि शुरुआती ओवरों में रन बनाना आसान होगा. स्पिनरों को अब यहाँ गेंद को बहुत ज्यादा टर्न कराने में मुश्किल आ रही है. शाम ढलते ही मैदान पर ओस आने की पूरी संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा, क्योंकि गीली गेंद से गेंदबाजी करना और फील्डिंग करना मुश्किल हो जाता है.

अगर मुंबई के जसप्रीत बुमराह ने पावरप्ले में विकेट चटकाए, तो चेन्नई दबाव में आ जाएगी. वहीं अगर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआती झटके झेल लिए, तो खेल पूरी तरह चेन्नई की मुट्ठी में होगा.

Tags: csk vs miIPL 2026ms dhonirohit sharma
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