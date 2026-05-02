Where to watch Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: कब, कहां और कैसे देखें आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला लाइव?

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Live Streaming: आईपीएल 2026 का कारवां आज (2 मई) चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम पहुंच रहा है, जहां क्रिकेट की दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और Mumbai Indians (MI) आमने-सामने होंगी. लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है. दोनों ही पांच-बार की चैंपियन टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे के पायदानों पर संघर्ष कर रही हैं और उनके लिए यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा है.

साख बचाने की जंग

फिलहाल CSK 6 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 8 मैचों में सिर्फ 4 अंक लेकर नौवें नंबर पर है. प्लेऑफ की धुंधली सी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज दोनों को ही हर हाल में जीत चाहिए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ घर में मिली 8 विकेट की हार उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 74* रन जरूर बनाए, लेकिन 158 का स्कोर डिफेंड करने के लिए नाकाफी रहा. मुंबई ने SRH के खिलाफ 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें रयान रिकलटन ने धमाकेदार 123* रन बनाए. लेकिन उनकी गेंदबाजी ने उन्हें दगा दे दिया और SRH ने 8 गेंद बाकी रहते ही इतिहास का सबसे बड़ा रन-चेज पूरा कर लिया.

पिछली भिड़ंत का वो ज़ख्म

23 अप्रैल को जब ये दोनों टीमें वानखेड़े में मिली थीं, तब CSK ने मुंबई को उनके घर में ही 103 रनों से रौंद दिया था. संजू सैमसन के शतक और अकील हुसैन (4/17) की फिरकी ने मुंबई को आईपीएल इतिहास की उनकी सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया था. आज मुंबई उस अपमान का बदला चेन्नई के गढ़ में लेना चाहेगी.

सितारों की कमी खलेगी

मैदान पर भले ही रोमांच कम न हो, लेकिन फैंस को अपने दो पसंदीदा किरदारों की कमी खलेगी. MS धोनी पिंडली की चोट (Calf Injury) की वजह से अभी भी बाहर हैं. रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं और उनके खेलने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है.

मैच कब और कहां देखें?

समय: शाम 7:30 बजे से

टीवी: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network)

लाइव स्ट्रीमिंग: जियोहॉटस्टार (JioHotstar)

पिच और मौसम का मिजाज

चेपॉक की पिच इस साल थोड़ी सपाट रही है, लेकिन मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, यह धीमी हो जाती है। स्पिनरों का बोलबाला रहना तय है. चेन्नई की गर्मी और उमस (31°C) खिलाड़ियों की परीक्षा लेगी, और दूसरी पारी में ओस की भूमिका को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XI)

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज

मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, ए.एम. गजनफर, शार्दुल ठाकुर