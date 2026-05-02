CSK vs MI Head to Head: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ‘कांटे की टक्कर’, आंकड़ों में जानें आज कौन पड़ेगा किस पर भारी?

CSK vs MI Head to Head: आईपीएल इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज शनिवार, 2 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में एक बार फिर आमने-सामने होंगी. क्रिकेट फैंस के लिए यह मैच किसी ‘एल क्लासिको’ से कम नहीं है.

पिछले मुकाबले का हिसाब बाकी है

सिर्फ एक हफ्ते पहले जब वानखेड़े स्टेडियम में ये दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो चेन्नई ने मुंबई को 103 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई थी. आज का मुकाबला दोनों के लिए ‘करो या मरो’ जैसा है, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों को हर हाल में जीत की जरूरत है.

आमने-सामने के आंकड़े (Head-to-Head)

भले ही पिछले मैच में चेन्नई भारी रही हो, लेकिन इतिहास की गवाही मुंबई के पक्ष में है. अब तक हुए 40 मुकाबलों में मुंबई ने 21 बार बाजी मारी है, जबकि चेन्नई 19 मैच जीतने में सफल रही है.

दिग्गजों का जलवा

रोहित शर्मा फिलहाल चोट की वजह से टीम से बाहर हैं और उनकी वापसी पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन वह अभी भी इस भिड़ंत के ‘रन मशीन’ हैं। रोहित ने चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा 881 रन बनाए हैं। वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो ड्वेन ब्रावो 35 विकेटों के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं।

CSK vs MI: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

कुल मैच,40

मुंबई इंडियंस (MI) की जीत,21

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जीत,19

संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XI)

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज

मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, ए.एम. गजनफर, शार्दुल ठाकुर