CSK vs LSG: स्पिन का जादू या बल्लेबाजों का कहर… चेन्नई की पिच पर कौन करेगा राज? देखें रिपोर्ट

CSK vs LSG Pitch Report: IPL 2026 का 53वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा, जो दोपहर में 3:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होगा, जबकि लखनऊ बिना किसी डर के मैदान पर उतरेगी. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है. ऐसे में लखनऊ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है.

वहीं, दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास 4 मैचों में 3 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जाने का सुनहरा मौका है. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी. यह मैच चेन्नई के होमग्राउंड यानी चेपॉक पर खेला जाएगा. जानें इस मैदान की पिच क्या असर दिखाएगी?

चेन्नई की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सीएसके बनाम लखनऊ का मुकाबला खेला जाएगा. इन दिनों चेन्नई में बारिश का साया बना हुआ है. बारिश की वजह से दोनों टीमों ने अपने प्रैक्टिस सेशन रद्द कर दिए थे. लाल मिट्टी की पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस सीजन की पहली जीत हासिल की थी, जिसके बाद चेन्नई लय में नजर आ रही है. रविवार को इसी पिच पर चेन्नई बनाम लखनऊ का मैच खेला जाएगा.

फिलहाल यह पिच कवर्स के नीचे है, जिसके चलते मैच में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स अहम हो जाएंगे. बीच के ओवर में स्पिनर्स को थोड़ा टर्न मिल सकता है, जिससे चेन्नई के स्पिनर्स हावी हो सकते हैं.

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हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 2 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, जबकि लखनऊ ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, एक मैच में कोई नतीजा देखने को नहीं मिला. पिछले 3 मैचों की बात करें, तो लखनऊ ने चेन्नई को 3 मैचों में से 2 बार हराया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी.

प्लेऑफ की रेस में CSK

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. चेन्नई ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें 5 जीत और 5 हार मिली है. चेन्नई के खाते में कुल 10 प्वाइंट्स हैं. प्लेऑफ में जाने के लिए चेन्नई को अगले 4 मैच में कम से कम 3 जीत की जरूरत है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है. लखनऊ को 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत मिली है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना किया है.