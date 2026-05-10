CSK vs LSG: हार से बौखलाए ऋषभ पंत! फील्डिंग पर निकाला गुस्सा, पर इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे

CSK vs LSG Match Highlights: उर्विल पटेल की हाफ-सेंचुरी (65) की बदौलत, चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को चेपॉक में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया. मैच में पहले बैटिंग करते हुए, लखनऊ ने कुल 203 रन बनाए थे. चेन्नई ने आखिरी ओवर में 204 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज़ कर लिया. हार के बाद, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने हार के पीछे के कारणों के बारे में बताया. इसके अलावा, पंत ने उर्विल पटेल और जोश इंग्लिस की जमकर तारीफ़ की.

सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था

ऋषभ पंत ने कहा, ‘यह मैच सचमुच बहुत रोमांचक था. हमारा प्लान एकदम साफ़ था. हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान तय किया था कि हम पावरप्ले के दौरान विरोधी टीम पर ज़बरदस्त दबाव डालेंगे. शुरुआत में, सब कुछ बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन T20 जैसे तेज़-तर्रार फ़ॉर्मेट में, गेम बहुत तेज़ी से आपके हाथों से निकल सकता है.’

हमने कई अहम कैच छोड़े

टीम की खराब फ़ील्डिंग पर बात करते हुए, उन्होंने कहा, ‘T20 क्रिकेट में, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपकी फ़ील्डिंग का स्टैंडर्ड टॉप-नॉच होना चाहिए। हमने कई अहम कैच छोड़े. हालाँकि, हार का ठीकरा किसी एक वजह पर फोड़ना मुश्किल है. यह सच है कि उन मौकों का फ़ायदा उठाना ज़रूरी था. फिर भी, जिस तरह हमारी टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी और वापसी करने के लिए लड़ने का जज़्बा दिखाया, वह सचमुच तारीफ़ के काबिल है.’

उर्विल की तारीफ़

उर्विल की बैटिंग की तुलना अपने ही टीममेट, इंग्लिस से करते हुए, पंत ने कहा, ‘आज उर्विल ने चेन्नई के लिए वैसी ही पारी खेली, जैसी हम आम तौर पर इंग्लिस से उम्मीद करते हैं. पावरप्ले में किसी एक खिलाड़ी को आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेनी होती है और उर्विल ने आज उस भूमिका को पूरी तरह से निभाया. दूसरी ओर, चेन्नई की टीम ने मैच के अहम पलों में हमसे ज़्यादा संयम दिखाया.’

आखिरी ओवर मार्करम को देना

पंत ने शाहबाज अहमद के बजाय एडन मार्करम से आखिरी ओवर करवाने का फ़ैसला किया. जब उनसे इस फ़ैसले के बारे में पूछा गया तो लखनऊ के कप्तान ने समझाया, ‘आपको बस उस खिलाड़ी पर भरोसा करना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दबाव वाले पलों में विरोधी टीम पर हावी होने की काबिलियत हो.’ मार्कराम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अनुभव हमेशा टीम को फ़ायदा पहुँचाता है और मुश्किल हालात में सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही सच्ची लीडरशिप है.