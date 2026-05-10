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CSK vs LSG: शादी कर लौटा बल्लेबाज, अब चेन्नई में रचा इतिहास, लखनऊ के लिए बनाया नया कीर्तिमान

जोश इंग्लिस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 25 गेंदों में 77 रन बनाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के इतिहास में नया पावरप्ले रिकॉर्ड बनाया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने सिर्फ अपने दूसरे मैच में 33 गेंदों पर 85 रन की विस्फोटक पारी खेली.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 4:49:08 PM IST

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इंग्लिश ने बनाया नया कीर्तिमान.
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इंग्लिश ने बनाया नया कीर्तिमान.


ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस इंग्लिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चिदंबरम स्टेडियम में उन्होंने पहले छह ओवरों में मात्र 25 गेंदों पर 77 रन बनाए. यह लखनऊ सुपर जायंट्स के इतिहास में पारी के शुरुआती छह ओवरों में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है. उन्होंने अपने साथी मिचेल मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इस सत्र में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरुआती छह ओवरों में 60 रन बनाए थे. इंग्लिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए केवल 33 गेंदों पर 85 रन बनाए.
 
जोस इंग्लिस टूर्नामेंट के शुरुआती सेशन में उपलब्ध नहीं थे क्योंकि अप्रैल में उनकी शादी हुई थी. उन्होंने नीलामी से पहले ही सभी टीमों को सूचित कर दिया था कि वे मई के पहले सप्ताह से ही खेलने के लिए उपलब्ध होंगे. शादी समारोह और पारिवारिक कार्यक्रमों के कारण उन्होंने शुरुआती मुकाबले नहीं खेले. भारत पहुंचने के बाद वे हाथ की चोट से भी परेशान रहे. इसी वजह से वे 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतर सके. हालांकि, टीम में शामिल होते ही उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.
 
पावरप्ले में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती छह ओवरों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 30 मई 2014 को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मात्र 25 गेंदों में 87 रन ठोक दिए थे. इस दौरान उनका प्रहार दर 348.00 रहा और उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के लगाए थे. दूसरे स्थान पर ट्रैविस हेड का नाम आता है. उन्होंने 20 अप्रैल 2024 को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26 गेंदों में 84 रन बनाए थे.
 
चौथे नंबर पर जोस इंग्लिश
तीसरे स्थान पर जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं, जिन्होंने 27 अप्रैल 2024 को दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ 24 गेंदों में 78 रन बनाए थे. चौथे स्थान पर अब जोस इंग्लिस पहुंच गए हैं. उन्होंने 10 मई 2026 को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केवल 25 गेंदों में 77 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के जड़े. पांचवें स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 22 मई 2009 को डेक्कन चार्जर्स की ओर से दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 25 गेंदों में 74 रन बनाए थे.

Tags: IPL 2026
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