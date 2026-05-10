CSK vs LSG: शादी कर लौटा बल्लेबाज, अब चेन्नई में रचा इतिहास, लखनऊ के लिए बनाया नया कीर्तिमान

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस इंग्लिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चिदंबरम स्टेडियम में उन्होंने पहले छह ओवरों में मात्र 25 गेंदों पर 77 रन बनाए. यह लखनऊ सुपर जायंट्स के इतिहास में पारी के शुरुआती छह ओवरों में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है. उन्होंने अपने साथी मिचेल मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इस सत्र में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरुआती छह ओवरों में 60 रन बनाए थे. इंग्लिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए केवल 33 गेंदों पर 85 रन बनाए.

जोस इंग्लिस टूर्नामेंट के शुरुआती सेशन में उपलब्ध नहीं थे क्योंकि अप्रैल में उनकी शादी हुई थी. उन्होंने नीलामी से पहले ही सभी टीमों को सूचित कर दिया था कि वे मई के पहले सप्ताह से ही खेलने के लिए उपलब्ध होंगे. शादी समारोह और पारिवारिक कार्यक्रमों के कारण उन्होंने शुरुआती मुकाबले नहीं खेले. भारत पहुंचने के बाद वे हाथ की चोट से भी परेशान रहे. इसी वजह से वे 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतर सके. हालांकि, टीम में शामिल होते ही उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.

पावरप्ले में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?

सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती छह ओवरों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 30 मई 2014 को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मात्र 25 गेंदों में 87 रन ठोक दिए थे. इस दौरान उनका प्रहार दर 348.00 रहा और उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के लगाए थे. दूसरे स्थान पर ट्रैविस हेड का नाम आता है. उन्होंने 20 अप्रैल 2024 को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26 गेंदों में 84 रन बनाए थे.

चौथे नंबर पर जोस इंग्लिश