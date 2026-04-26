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CSK की बल्लेबाजी बिखरी, गायकवाड़ ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड; 158 पर पहुंची टीम

CSK vs GT Score IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए 158 रन बनाने में सफल रही. इस दौरान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे धीमा फिफ्टी लगाया.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 7:14:41 PM IST

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए 158 रन बनाने में सफल रही.
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए 158 रन बनाने में सफल रही.


CSK vs GT Score IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने आज रविवार को गुजरात टाइटन्स के सामने खराब शुरुआत करते हुए 158 रन बनाए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 74 रन जरूर बनाए, लेकिन उनके साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. उन्होंने  IPL 2026 में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड जुड़ गया है. उन्होंने धीरे-धीरे  49 गेंदों में पचास रन पूरे किए.  चेन्नई ने शुरुआत में अच्छी शुरूआत करने की कोशिश की, लेकिन  7 गेंदों के भीतर संजू सैमसन, उर्विल पटेल और सरफराज खान आउट होकर वापस लौट गए. वहीं  डेवाल्ड ब्रेविस भी जल्द ही वापस लौटे. चेन्नई ने 37 के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे. 

गायकवाड़ ने बनाया शर्मनाक फिफ्टी 

बता दें कि, टीम के 37 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे. इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई. दोनों ने मिलकर  59 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंचाया. इस बीच गायकवाड़ बैटिंग ऐसे कर रहे थे, जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हों. एस समय तो ऐसा आया जब 36 गेंद में 20 रन बनयकर क्रीज पर डटे हुए थे. लेकिन फिर उन्होंने सबसे धीमा अर्धशतक था. इसी के साथ गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान भी बना दिया है.

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टीम ने बनाए 158 रन 

चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 14 ओवरों में केवल 75 रन था.  ऐसा लग रहा था कि 120 के स्कोर तक टीम का पहुंच पाना भी मुश्किल होगा. लेकिन गायकवाड़ ने गीयर बदला और टीम 6 ओवरों में 83 रन जोड़ने में सफल रही.

Tags: CHENNAI SUPER KINGScsk vs gthome-hero-pos-1IPL 2026
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