CSK Bowling Coach: हेड कोच के बाद CSK को मिलेगा नया बॉलिंग कोच, इस दिग्गज की टीम में एंट्री, कैसा है रिकॉर्ड

Mohit Sharma CSK Bowling Coach: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. फ्रेंचाइजी पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा (Mohit Sharma) को अपने कोचिंग सेटअप में शामिल करने जा रही है. पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को टीम अगले सीजन से टीम नया बॉलिंग कोच बनाया जा सकता है. वो हेड कोच जहीर खान की अगुवाई वाले कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे. मोहित शर्मा ने पिछले साल ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया था. उनका इंटरनेशनल करियर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन IPL में उन्होंने कई सालों तक अपना जलवा बिखेरा. अब वह IPL 2027 से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच के तौर पर काम करते दिखाई देंगे.

CSK के CEO ने खुद किया कंफर्म

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, CSK के CEO कासी विश्वनाथन ने खुद इसकी पुष्टि की है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मोहित शर्मा CSK में नए बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल होंगे. टीम के नए हेड कोच जहीर खान ने ही मोहित शर्मा का नाम सुझाया था. CSK के CEO ने कहा कि मोहित शर्मा ने खिलाड़ी के तौत पर शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि वो गेंदबाजी कोच के तौर पर भी बेहतरीन काम करेंगे. कासी विश्वनाथन ने यह भी बताया कि जहीर खान की सिफारिश पर आने वाले समय में कोचिंग स्टाफ में अगले बैच की नियुक्ति की जाएगी.

🚨 MOHIT SHARMA TO CHENNAI SUPER KINGS 💛 – Mohit is likely to become the new bowling coach of CSK in IPL 2027. [Sahil Malhotra from TOI] pic.twitter.com/Gsga05zKJM — Johns. (@CricCrazyJohns) September 29, 2026

कैसा रहा है मोहित शर्मा का करियर?

38 साल के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए कुल 34 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 8 मैच में 8.04 की इकॉनमी से 6 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे में मोहित शर्मा के नाम 26 मैच की 25 पारियों में 5.45 की इकॉनमी से 31 विकेट दर्ज हैं.

वहीं, IPL की बात करें, तो मोहित शर्मा ने इस लीग में 120 मैचों में 134 विकेट चटकाए हैं. अपने IPL करियर के दौरान मोहित शर्मा ने 4 अलग-अलग टीमों के लिए मैच खेले. वह सबसे 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ चुके हैं. उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था.