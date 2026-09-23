चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में बवाल! फिक्सिंग आरोप से मचा हड़कंप, मैनेजमेंट ने 25 सितंबर को बुलाई बैठक

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के अधिकारियों की नजर अब टीम से जुड़ी उन खबरों पर है, जिनमें ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने और मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन मामलों पर चर्चा के लिए सीएसके बोर्ड 25 सितंबर को होने वाली अपनी एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) से पहले बैठक कर सकता है. मामला सामने आने के बाद टीम के एंटी करप्शन सिस्टम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एक हालिया तहलका स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि सीएसके के एक खिलाड़ी से जुड़ा एक पूर्व घरेलू क्रिकेटर टीम की अंदरूनी जानकारी हासिल करता था. आरोप है कि इस जानकारी को लंदन के सट्टेबाजों तक पहुंचाया जाता था और इसके बदले बड़ी रकम ली जाती थी. सीएसके के एक अधिकारी ने कहा; “हमारी एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है. एजीएम से पहले हमारा बोर्ड बैठेगा. हम इस मामले पर चर्चा करेंगे.”

पूर्व क्रिकेटर ने किए कई दावे

स्टिंग में छह फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर ने कथित तौर पर दावा किया कि उसे दिल्ली के एक खिलाड़ी के जरिए सीएसके की प्लेइंग इलेवन की जानकारी मैच से पहले मिल जाती थी. उसने यह भी दावा किया कि इस जानकारी को एक सट्टेबाज को करीब 3 करोड़ रुपये में बेचा गया. इसके अलावा उसने कहा कि अगर उसका संपर्क 2026 आईपीएल ऑक्शन में चुना जाता, तो वह मैच फिक्सिंग में मदद कर सकता था; हालांकि, वह खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं चुना गया.

वंश बेदी ने आरोपों से किया इनकार

स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) की एक टीम से जुड़ी अंदरूनी जानकारी देने का भी दावा किया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि यह जानकारी 3 अगस्त को खेले गए एक डीपीएल मैच से मेल खाती थी. डीडीसीए ने आरोपों का संज्ञान लिया, लेकिन इन्हें “असत्यापित और अपुष्ट” बताया. इस बीच विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी का नाम भी एक कथित भ्रष्ट संपर्क से जोड़ा गया; बेदी ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा; “मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तहलका स्टिंग ऑपरेशन में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, वह मैं नहीं हूं और मेरा ऐसी किसी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है.”