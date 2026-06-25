इधर आकाशदीप ने रचाई शादी, उधर धोनी का चहेता भी बना दूल्हा, डॉक्टर दुल्हनिया संग लिए सात फेरे

Ramakrishna Ghosh Marriage: जहां एक ओर भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने वाराणसी में धूमधाम से शादी रचाई. वहीं, दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार गेंदबाज रामकृष्ण घोष भी शादी के बंधन में बंध गए. महाराष्ट्र के स्टार तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष ने 24 जून को अपने बचपन की दोस्त गौरी गौरव से शादी रचाई, जो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं. स्टार क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

रामकृष्ण घोष ने लिखा, ‘वो दिन जब हमने शादी के बंधन में बंधे. वो दिन जब हमारा सारा इंतजार खत्म हुआ. उस खास इंसान के लिए जो हर सुख-दुख में मेरे साथ खड़ा रहा. आखिरकार, हमारे लिए सब कुछ ठीक हो गया.’

CSK ने भी दी बधाई

चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने भी रामकृष्ण घोष को जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं. फ्रेंचाइजी ने कपल को सुपर कपल का नाम दिया. फ्रेंचाइजी के अलावा रामकृष्ण घोष के साथी खिलाड़ियों ने भी उन्हें शादी की बधाई दी. सीएसके के स्टार प्लेयर प्रशांत वीर, गुरजपनीत, राहुल चाहर और मैकनील हैडली नोरोन्हा जैसे खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

कौन हैं रामकृष्ण घोष?

रामकृष्ण घोष महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं. साल 2025-26 के घरेलू सीजन में महाराष्ट्र के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद रामकृष्ण घोष का नाम क्रिकेट जगत में सामने आया था. उन्होंने 50 ओवर के विजय हजारे ट्रॉफी में जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 42 रन देकर 7 विकेट लिए, जो लिस्ट A क्रिकेट में टीम की ओर से एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. इसी टूर्नामेंट में, रामकृष्ण घोष ने मुंबई के खिलाफ 27 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए, जिससे निचले क्रम के हिटर के तौर पर उनकी अहमियत साबित हुई.

रामकृष्ण घोष को साल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा CSK ने मेगा ऑक्शन में रामकृष्ण घोष को 30 लाख रुपये में खरीदा था. इसके बाद IPL 2026 के लिए भी सीएसके ने उन्हें रिटेन किया. IPL 2026 में रामकृष्ण घोष ने अपना डेब्यू भी किया, जिसमें 1 विकेट चटकाए. इसके बाद इंजरी की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए.