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क्या दिनेश कार्तिक बनेंगे CSK के नए कोच? माही की टीम को मिला सुझाव, पूर्व दिग्गज ने सुझाया

चेन्नई सुपर किंग्स के नए हेड कोच को लेकर मैथ्यू हेडन ने बड़ा सुझाव दिया है. उन्होंने दिनेश कार्तिक को स्टीफन फ्लेमिंग का अच्छा विकल्प बताया. हेडन ने कार्तिक के कोचिंग अनुभव और तमिलनाडु से उनके जुड़ाव को टीम के लिए फायदेमंद बताया.

By: Satyam Sengar | Published: September 5, 2026 4:04:29 PM IST

क्या दिनेश कार्तिक बनेंगे CSK के नए कोच?
क्या दिनेश कार्तिक बनेंगे CSK के नए कोच?


चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने टीम के नए हेड कोच के लिए दिनेश कार्तिक के नाम का सुझाव दिया है. स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को नए कोच की तलाश है. हेडन का मानना है कि दिनेश कार्तिक इस जिम्मेदारी के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. उनका भारतीय क्रिकेट का अनुभव और तमिलनाडु से मजबूत जुड़ाव टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है.

दिनेश कार्तिक इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर हैं. वह टीम के दोनों आईपीएल खिताबी सीजन का हिस्सा रह चुके हैं. बेंगलुरु की टीम में कार्तिक को काफी सम्मान मिलता है, इसलिए उन्हें वहां से चेन्नई लाना आसान नहीं होगा. हालांकि, हेडन का मानना है कि एंडी फ्लावर जैसे सफल कोचों के साथ काम करने से कार्तिक ने कोचिंग का अच्छा अनुभव हासिल किया है.

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मैथ्यू हेडन ने कार्तिक को बताया अच्छा विकल्प
विस्डन क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए मैथ्यू हेडन ने कहा; “मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छे विकल्प होंगे.” उन्होंने कार्तिक के तमिलनाडु से होने को भी अहम बताया. हेडन ने कहा; “एक स्थानीय तमिल लड़का होना एक महत्वपूर्ण बात है. यह जरूरी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु क्रिकेट के लिए चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से जुड़ी रही है. इसलिए टीम के लिए स्थानीय जुड़ाव अगला अच्छा कदम हो सकता है.”

एमएस धोनी के साथ तालमेल भी जरूरी
मैथ्यू हेडन ने यह भी कहा कि एमएस धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स में प्रभाव अभी भी काफी मजबूत है. ऐसे में नए कोच के लिए धोनी के साथ अच्छा तालमेल बनाना जरूरी होगा. दिनेश कार्तिक भारत के लिए खेलते हुए धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं, इसलिए दोनों के बीच पहले से क्रिकेट का अच्छा तालमेल है. हेडन ने यह भी बताया कि स्थानीय खिलाड़ी विदेशी कोच और युवा खिलाड़ियों के बीच भाषा और बातचीत की परेशानी कम करने में मदद कर सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने हमेशा तमिलनाडु के बाहर से भी कई खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है.

Tags: matthew haydenms dhoni
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