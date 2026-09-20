गायकवाड़ को कप्तान रहने दो… पूर्व क्रिकेटर की CSK मैनेजमेंट से गुहार, संजू सैमसन पर चर्चा नहीं

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने चेन्नई सुपर किंग्स को सलाह दी है कि टीम को IPL 2027 में भी ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखना चाहिए. गायकवाड़ ने IPL 2024 सीजन से पहले महेंद्र सिंह धोनी की जगह सीएसके की कप्तानी संभाली थी. हालांकि, उनकी कप्तानी में टीम अपने दोनों पूरे सीजन में प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी. 2024 में सीएसके पांचवें और 2026 में आठवें स्थान पर रही.

IPL 2026 में भी सीएसके के प्लेऑफ में नहीं पहुंचने के बाद गायकवाड़ की कप्तानी पर सवाल उठे. कुछ फैंस ने टीम में कप्तानी बदलने की मांग भी की. इसी बीच जब बद्रीनाथ से एक्स पर एक फैन ने पूछा कि क्या सीएसके को IPL 2027 के लिए नया कप्तान चुनना चाहिए, तो उन्होंने इससे असहमति जताई. बद्रीनाथ ने कहा कि मेगा ऑक्शन से पहले टीम के पास सिर्फ एक और सीजन है, इसलिए फिलहाल नेतृत्व में बदलाव नहीं करना चाहिए.

कप्तान के तौर पर गायकवाड़ का रिकॉर्ड

गायकवाड़ ने अब तक सीएसके की 33 IPL मैचों में कप्तानी की है. इनमें टीम को 14 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 19 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. कप्तानी संभालने के बाद उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली है. IPL 2026 में उन्होंने 337 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 123.44 रहा. सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने के बावजूद उनके प्रदर्शन की काफी चर्चा हुई.

संजू सैमसन ने बढ़ाई कप्तानी की चर्चा

गायकवाड़ की जगह किसी और को कप्तान बनाने की चर्चा तब और तेज हुई, जब सीएसके ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को ट्रेड किया. सैमसन के पास IPL कप्तानी का अनुभव है और उन्होंने राजस्थान को 2022 के फाइनल तक पहुंचाया था. IPL 2026 में भी उन्होंने सीएसके के लिए शानदार बल्लेबाजी की और 477 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 165.62 रहा और उन्होंने दो शतक लगाए. वह सीजन में सीएसके के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और टीम की छह जीत में अहम योगदान दिया. इसके बावजूद बद्रीनाथ ने गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखने की बात कही है.