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जीत के बाद CSK पर संकट! LSG को हराने के बाद भी राह मुश्किल, ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट

CSK Playoffs Scenario: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बड़ी जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की और भी करीब पहुंच गई है. अब चेन्नई के खाते में 12 प्वाइंट्स हो गए हैं, जिसके साथ सीएसके 5वें नंबर पर पहुंच गई है. देखें प्लेऑफ क्वालीफिकेशन सिनेरियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 10:46:39 PM IST

चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ क्वालीफिकेशन सिनेरियो.
चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ क्वालीफिकेशन सिनेरियो.


CSK Playoffs Scenario: IPL 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. सीएसके की इस इस जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. चेन्नई की टीम प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर से छठे पायदान पर पहुंच गई है. चेन्नई और राजस्थान के खाते में 12-12 प्वाइंट्स हैं, लेकिन सीएसके का नेट रन रेट बेहतर है. ऐसे में चेन्नई की टीम प्वाइंट्स टेबल में राजस्थान से आगे है.

लखनऊ के खिलाफ मिली जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए मजबूत कदम बढ़ाया है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. जानें अब सीएसके प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है. क्या समीकरण बन रह हैं…

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CSK का प्लेऑफ क्वालीफिकेशन सिनेरियो

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अभी तक 11 मैच खेल लिए हैं. इनमें चेन्नई को 6 जीत और 5 हार मिली है. फिलहाल चेन्नई के खाते में 12 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनके पास अभी 3 मैच बाकी हैं. अगर सीएसके अपने सभी बाकी 3 मुकाबले जीत जाती है, तो उनके पास 18 प्वाइंट्स हो जाएंगे. इससे चेन्नई की टीम प्लेऑफ के लिए सीधे क्वालीफाई हो जाएगी. वहीं, अगर 2 मैचों में जीत मिलती है, तो सीएसके पास 16 प्वाइंट्स हो जाएंगे. सीएसके अलावा अन्य टीमें भी 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती हैं, जिसके बाद बेहतर नेट रन रेट वाली टीम प्लेऑफ में जाएगी. ऐसे में सीएसके चाहेगी कि वह अपनी सभी मुकाबलों में जीत हासिल करे, जिससे नेट रन रेट परेशानी न बने.

सीएसके के अगले मैचों का शेड्यूल

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं. सीएसके की टीम अगला मैच 15 मई को एक बार फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 18 मई को सीएसके का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. फिर 21 मई को गुजरात टाइटंस से सीएसके की भिड़ंत होगी.

LSG को 5 विकेट से हराया

चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 मई (रविवार) को चेपॉक के मैदान पर खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए थे. इसमें जोश इंग्लिश के बल्ले से 85 रनों की शानदार पारी आई थी, जबकि शाहबाज अहमद ने 43 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में उतरी सीएसके ने 19.2 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. सीएसके की ओर से उर्विल पटेल ने 65 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 और संजू सैमसन ने 28 रन बनाए. इसके दम पर चेन्नई ने 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSIPL 2026
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