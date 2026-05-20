Home > क्रिकेट > CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई

CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई

क्या रुतुराज गायकवाड़ की खराब कप्तानी और फ्लॉप बैटिंग ने CSK को डुबो दिया? लगातार तीसरे साल प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई, जानिए बड़ी वजह.

By: Shivani Singh | Published: May 20, 2026 6:42:43 PM IST

CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई


ऐसा लग रहा है कि CSK के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं. लगातार तीसरी बार आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी. सोमवार को चेपॉक (MA Chidambaram Stadium) में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली करारी हार ने पांच बार की चैंपियन टीम को टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर ला खड़ा किया है. अब तो हालात ऐसे हैं कि गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाली जीत भी शायद उन्हें न बचा पाए. IPL 2026

क्या कप्तान खुद हैं CSK की कमजोरी? 

माना कि इस सीजन में किस्मत ने चेन्नई का साथ नहीं दिया और खिलाड़ियों की चोटों ने टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन उनकी इस बदहाली की एक बड़ी वजह कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की खराब बल्लेबाज़ी और ढीली कप्तानी भी रही है. वह मैदान पर इस कदर बेअसर दिखे हैं कि अब फैंस और क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि ऋतुराज से बेहतर तो संजू सैमसन हैं, जो एक मंझे हुए कप्तान हैं और इस वक्त CSK की कमान संभालने के लिए उनसे कहीं ज़्यादा सही विकल्प साबित होते.

You Might Be Interested In

संजू के साथ ओपनिंग भी रही फ्लॉप 

ऋतुराज, जिन्होंने पिछले साल चोटिल होने से पहले पांच मैचों में टीम की कप्तानी की थी, उन्होंने इस बार ऑक्शन में खिलाड़ियों को चुनने से लेकर टीम के हर बड़े फैसले तक, पूरी कमान अपने हाथों में ली थी. लेकिन इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सब कुछ उल्टा पड़ता गया, यहाँ तक कि संजू के साथ ओपनिंग करने का उनका फैसला भी बेअसर रहा.

ऋतुराज का स्ट्राइक रेट भी नहीं सुधरा 

ऋतुराज, जिनका आईपीएल करियर स्ट्राइक-रेट 135.33 का है, वह इस सीज़न में महज़ 120.68 की स्ट्राइक-रेट से रन बना पाए हैं. यही वजह है कि संजू की कुछ तूफानी पारियों के बावजूद CSK पावरप्ले में लगातार पिछड़ती रही. हालांकि, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अपने कप्तान का बचाव करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उन्होंने भी दबी ज़ुबान में माना कि इस 29 वर्षीय खिलाड़ी को और बेहतर करना होगा.

कप्तान ऋतुराज के बारे मेब कोच फ्लेमिंग ने क्या कहा?

फ्लेमिंग ने कहा, ‘उन्होंने पहले भी टीम के लिए बहुत कुछ किया है, और वह टॉप ऑर्डर के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. बस इस बार वह उस रफ़्तार और तादाद में रन नहीं बना पाए हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस पर काम करेंगे.’

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी इंसान नहीं ‘एलियन’ हैं? क्या है ‘Area 51’ जिससे अश्विन ने जोड़ा राजस्थान के इस धुरंधर का नाम!

Tags: IPL 2026Ruturaj Gaikwad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026

IPL के एक सीजन में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के?

May 20, 2026

TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार

May 20, 2026

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026
CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई
CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई
CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई
CSK की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बने रुतुराज गायकवाड़? इन 2 बड़ी गलतियों से प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर चेन्नई