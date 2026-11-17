MS Dhoni Retirement: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में पांच आईपीएल खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अब धोनी फ्रेंचाइजी के साथ मेंटॉर की भूमिका में नजर आएंगे. सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना करना संभव नहीं है. उन्होंने धोनी के साथ करीब दो दशक के रिश्ते और उनके योगदान को याद किया.

एन श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी और सीएसके का रिश्ता भरोसे पर आधारित रहा है. उन्होंने कहा, “एमएस धोनी के बिना सीएसके की कल्पना नहीं की जा सकती. लगभग दो दशकों तक हम एक-दूसरे के साथ चले और आगे बढ़े. जीत, हार और उतार-चढ़ाव के हर दौर में हम साथ रहे. हमारा रिश्ता इतना मजबूत है क्योंकि हमने कभी एक-दूसरे के इरादों पर सवाल नहीं उठाए. इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया है.”

उन्होंने आगे कहा, “2008 में मैंने जोर देकर कहा था कि धोनी को सीएसके का हिस्सा होना चाहिए और यह मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए इतनी उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि इसलिए भी कि वे एक बेहतरीन इंसान हैं. धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे. यह हमेशा उनका अपना घर रहेगा.”

‘धोनी जैसा खिलाड़ी जिंदगी में एक बार आता है’

सीएसके की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने भी धोनी के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि धोनी जैसा खिलाड़ी जिंदगी में एक बार ही आता है और फ्रेंचाइजी उनके साथ शुरुआत से जुड़े रहने के लिए बेहद भाग्यशाली है.

रूपा गुरुनाथ ने कहा, “हम तहे दिल से आभारी हैं कि एमएस धोनी सीएसके की शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं. आज यह टीम जो कुछ भी है, उसकी नींव उन्होंने ही रखी है. धोनी सीएसके के लिए सिर्फ एक लीजेंड से बढ़कर हैं. मैदान के अंदर और बाहर उन्होंने हमें जो कुछ दिया है, वह अनमोल है. उनका नेतृत्व, विनम्रता, समर्पण और लाखों प्रशंसकों के साथ जुड़ाव बेहद खास है.”

उन्होंने कहा कि धोनी ने वर्षों में ऐसी विरासत बनाई है और ऐसी यादें दी हैं, जिन्हें टीम हमेशा संजोकर रखेगी. मेंटॉर के तौर पर उनका टीम के साथ बने रहना बदलाव के दौर में काफी अहम होगा.

रूपा गुरुनाथ के मुताबिक, टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं और धोनी का अनुभव व मार्गदर्शन सीएसके की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा.