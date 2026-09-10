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CSK Head Coach: स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन? सीएसके ने खोज लिया नया हेड कोच, ये दिग्गज संभालेगा कमान

CSK New Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्स के नए हेड कोच को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय बल्लेबाज हेमांग बदानी को फ्रेंचाइजी नया हेड कोच बना सकती है. वह CSK के हेड कोच के तौर पर सबसे अच्छे विकल्प माने जा रहे हैं, क्योंकि टीम को एक भारतीय दिग्गज की तलाश है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 4:28:15 PM IST

स्टीफन फ्लेमिंग के बाद ये भारतीय दिग्गज बन सकता है CSK का हेड कोच.
स्टीफन फ्लेमिंग के बाद ये भारतीय दिग्गज बन सकता है CSK का हेड कोच.


CSK New Head Coach: स्टीफन फ्लेमिंग के इस्तीफे के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) नए हेड कोच की तलाश है. पिछले कुछ समय से अलग-अलग दिग्गजों के नाम सामने आए, जिन्हें फ्रेंचाइजी हेड कोच बनाने पर विचार कर ही है. अब इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है. CSK पूर्व भारतीय बल्लेबाज हेमांग बदानी को स्टीफन फ्लेमिंग की जिम्मेदारी सौंप सकती है. दरअसल, चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि टीम के सपोर्ट स्टाफ की कमान किसी भारतीय दिग्गज के हाथों में होनी चाहिए. ऐसे में हेमांग बदानी CSK के हेड कोच बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी एक-दो हफ्ते के अंदर हेड कोच के नाम का एलान कर सकती है.

हेमांग बदानी क्यों बन सकते हैं कोच?

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हेमांग बदानी चेन्नई सुपर किंग्स के नए हेड कोच बन सकते हैं. हेमांग बदानी IPL में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अलावा अन्य टी20 लीग्स में भी हेमांग बदानी को कोचिंग का अनुभव है. इसलिए वे CSK के लिए हेड कोच की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं. हालांकि अंतिम फैसला टीम मालिकों के हाथों में है. वे चाहें तो भारतीय की जगह किसी विदेशी दिग्गज को भी हेड कोच की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

बदानी को हेड कोच बनाने में ये है बाधा

जब स्टीफन फ्लेमिंग CSK के हेड कोच थे, तो उस समय वो SA20 में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स और मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स के भी प्रभारी थे. वहीं, एमएस धोनी चाहते हैं कि नया कोच पूरी तरह सिर्फ CSK पर भी अपना फोकस रखे. ऐसे में हेमांग बदानी के लिए CSK का हेड बनने में थोड़ी समस्या हो सकती है. दरअसल, हेमांग बदानी मौजूदा समय में द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव और ILT20 में दुबई कैपिटल्स के कोच हैं. साथ ही सिएटल ओर्कास के सलाहकार भी हैं. ऐसे में अगर वे सिर्फ CSK के लिए काम करेंगे, तो उन्हें नुकसान हो सकता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या CSK उनके नुकसान की भरपाई करके उन्हें कोच बनाएगी या फिर नहीं.

स्टीफन फ्लेमिंग ने क्यों दिया इस्तीफा?

न्यूजीलैंड के दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग ने इसी साल जुलाई में CSK के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया था. CSK ने फ्लेमिंग को साल 2009 में हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद से उन्होंने IPL 2026 तक इस पद पर काम किया. फ्लेमिंग के अंडर CSK ने 5 बार IPL का खिताब हासिल किया. उन्होंने चेन्नई को लीग की सबसे सफल टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि पिछले 3 सीजन में CSK का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. लगातार 2 सीजन में CSK की टीम IPL के नॉकआउट में भी अपनी जगह नहीं बना पाई. इसकी वजह से स्टीफन फ्लेमिंग से फ्रेंचाइजी से अलग होने का फैसला किया.

Tags: CHENNAI SUPER KINGShome-hero-pos-8Stephen Fleming
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