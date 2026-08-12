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MS धोनी को नहीं मिलेगा मौका? CSK में स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेगा ये दिग्गज, अश्विन ने किया खुलासा

चेन्नई सुपर किंग्स के नए कोच को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इयोन मोर्गन को स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेने का मजबूत दावेदार बताया है. साथ ही एमएस धोनी के एक साल तक टीम को संभालने की संभावना भी जताई है.

By: Satyam Sengar | Published: August 12, 2026 7:32:15 PM IST

सीएसके का अगला कोच कौन बनेगा?
सीएसके का अगला कोच कौन बनेगा?


चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद टीम के नए कोच को लेकर दो संभावनाएं बताई हैं. अश्विन के मुताबिक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान (इयोन मोर्गन Eoin Morgan) इस जिम्मेदारी के मजबूत दावेदार हो सकते हैं. वहीं, एक साल के लिए एमएस धोनी के टीम की कमान संभालने की संभावना भी बनी हुई है. फ्लेमिंग और सीएसके ने पिछले महीने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था.

इयोन मोर्गन के पास बड़े स्तर पर कोचिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता को काफी मजबूत माना जाता है. उन्होंने इंग्लैंड की वनडे टीम को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा उन्होंने 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया था. उस दौरान उनकी आक्रामक रणनीति और टीम बनाने के तरीके की काफी तारीफ हुई थी. फिलहाल वह हंड्रेड की टीम लंदन स्पिरिट के बोर्ड में शामिल हैं.

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अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मुझे लग रहा है कि सीएसके के कोच इयोन मोर्गन बन सकते है. उनका नाम काफी चर्चा में है. शुरुआती बातचीत चल रही है, इसमें कोई शक नहीं. इसमें दो स्थिति हो सकती हैं. एक कि इयोन मोर्गन इस साल जिम्मेदारी संभालें. या कोई दूसरा व्यक्ति मिनी ऑक्शन में टीम तैयार करे और मोर्गन बाद में जिम्मेदारी लें.” उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम के नाम पर भी बात की. हालांकि, इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के साथ उनकी जिम्मेदारियां रास्ते में बड़ी चुनौती बन सकती हैं.

एमएस धोनी को नहीं मिलेगी कोचिंग की जिम्मेदारी
अश्विन का मानना है कि सीएसके में एमएस धोनी का प्रभाव सबसे ज्यादा है. पांच बार टीम को आईपीएल चैंपियन बनाने वाले धोनी की मंजूरी किसी भी बड़े फैसले में अहम हो सकती है. ऐसे समय में जब टीम में ट्रेड और खिलाड़ियों से जुड़े फैसलों पर चर्चा चल रही है, सीएसके को जल्द जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति की जरूरत होगी. अश्विन के अनुसार रुतुराज गायकवाड़ को भी ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है.

Tags: Eoin Morganms dhoni
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