CSK का नाम मैच फिक्सिंग के स्टिंग में आया, पूर्व क्रिकेटर ने 3 करोड़ के सौदे का किया दावा, कहा- अंदर का कोई खिलाड़ी ही…

पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रचित भाटिया के एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को लेकर नया विवाद सामने आया है. तहलका की जांच के मुताबिक, भाटिया ने अंडरकवर रिपोर्टर से दावा किया कि उसने 2025 IPL के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की प्लेइंग इलेवन की जानकारी मैच से पहले कथित तौर पर बुकी तक पहुंचाई थी. रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी स्नैपचैट के जरिए लंदन में बैठे बुकी को भेजी जाती थी. हालांकि, CSK से जुड़े इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

भाटिया ने कथित तौर पर दावा किया कि उसे पांच IPL मैचों के लिए हर मैच 60 लाख रुपये मिले और इस तरह कुल रकम 3 करोड़ रुपये रही. उसने यह भी कहा कि जानकारी उसे CSK से जुड़े एक खिलाड़ी से मिलती थी. 2026 IPL के लिए भी उसने इसी तरह की जानकारी देने का दावा किया था, लेकिन उसके मुताबिक संबंधित खिलाड़ी चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सका. रिपोर्ट में जिस खिलाड़ी का जिक्र है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है.

डीपीएल को लेकर भी गंभीर दावे

स्टिंग रिपोर्ट में दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) को लेकर भी भाटिया के कई दावों का जिक्र है. उसने कथित तौर पर मैच से पहले प्लेइंग इलेवन की जानकारी देने और स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े सौदों की बात कही. तहलका के मुताबिक, 3 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के मुकाबले से पहले दी गई प्लेइंग इलेवन बाद में घोषित टीम से मैच हुई. इस दावे के बाद मामला और गंभीर हो गया.

DDCA ने BCCI से मांगी मदद

मामला सामने आने के बाद दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन मांगा है. इसी बीच सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाड़ी वंश बेदी की ओर से भी एक कथित फिक्सिंग अप्रोच की जानकारी एंटी-करप्शन विंग को देने की बात सामने आई है.