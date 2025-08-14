Home > खेल > Dewald Brevis: तो CSK में ऐसे शामिल हुए डेवल्ड ब्रेविस, आर अश्विन ने बताया IPL नीलामी का काला सच!

CSK Dewald Brevis: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुछ संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में हासिल करने के लिए आधिकारिक 2.2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम चुकाई।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 14, 2025 15:15:00 IST

CSK Dewald Brevis: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुछ संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में हासिल करने के लिए आधिकारिक 2.2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम चुकाई। यह खुलासा अश्विन के हालिया यूट्यूब वीडियो में किया गया।

ब्रेविस आईपीएल 2025 सीज़न के दौरान 18 अप्रैल को सीएसके में शामिल हुए थे, जब टीम अपनी बल्लेबाजी लाइनअप के साथ संघर्ष कर रही थी। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर को चोटिल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह की जगह लाया गया था। आयुष म्हात्रे के साथ, ब्रेविस ने टूर्नामेंट के उत्तरार्ध में सीएसके के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की।

CSK में कैसे आये ब्रेविस

अश्विन ने बताया कि कई फ्रेंचाइजी ब्रेविस को साइन करने में रुचि रखती थीं, लेकिन सीएसके ने उनके एजेंटों के साथ गहन बातचीत के बाद उन्हें ज़्यादा पैसे की पेशकश करके सफलता हासिल की।अश्विन ने कहा “मैं आपको कुछ बताता हूँ। ब्रेविस के बारे में। पिछले आईपीएल में सीएसके के साथ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। दरअसल, कुछ टीमें उनसे बात कर रही थीं। कुछ टीमों ने उनकी कीमत के कारण उन्हें छोड़ दिया।”

उन्होंने आगे बताया कि कैसे ब्रेविस जैसे खिलाड़ी अपनी बाज़ार कीमत को समझते हैं और बातचीत के दौरान उसका फ़ायदा उठाते हैं। अश्विन ने आगे कहा, “जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जाना था, तो उन्हें बेस प्राइस पर साइन किया जाना था। लेकिन होता यह है कि आप एजेंट से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है, अगर आप मुझे कुछ अतिरिक्त राशि देंगे, तो मैं आ जाऊँगा।”

नीलामी प्रणाली पर प्रभाव

आईपीएल की नीलामी प्रणाली टीमों के बीच समानता बनाए रखने के लिए बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक टीम के लिए 120 करोड़ रुपये की बजट सीमा तय की गई है। अंडर-द-टेबल सौदे इस प्रणाली को कमज़ोर करते हैं क्योंकि टीमें खिलाड़ियों को उनके बाज़ार मूल्य से कम पर साइन कर लेती हैं। अगर अश्विन के दावे सही हैं, तो इस तरह की प्रथाएँ नीलामी के दौरान कुछ टीमों को अनुचित लाभ दे सकती हैं।

ब्रेविस के मामले में, हालाँकि सीएसके ने आधिकारिक तौर पर 2.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लेकिन इन गुप्त बातचीत के कारण वास्तविक राशि ज़्यादा हो सकती है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अन्य टीमें भी अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ इसी तरह की रणनीति अपना रही होंगी।

