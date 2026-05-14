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CSK पर इंजरी का ग्रहण! मैच विनर खिलाड़ी चोटिल होकर लौटा घर, अब रिप्लेसमेंट की तलाश

Jamie Overton Injury Update IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन जांघ की चोट के कारण ब्रिटेन वापस लौट गए हैं. इसके चलते वह अगले कुछ मैचों में भाग नहीं ले पाएंगे. ओवर्टन से पहले सीएसके के कई खिलाड़ी चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. देखें लिस्ट...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 14, 2026 1:34:05 PM IST

CSK के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन चोटिल होकर घर वापस लौटे.
CSK के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन चोटिल होकर घर वापस लौटे.


Jamie Overton Injury Update: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स पर इंजरी का संकट छाया हुआ है. एक ओर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सभी टीमों के बीच रेस तेज हो गई है. वहीं, दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है. सीएसके के मैच विनर खिलाड़ी जेमी ओवर्टन चोटिल होने के कारण अपने घर ब्रिटेन लौट गए हैं. जेमी ओवर्टन को जांघ में चोट लगी है, जिसकी जांच के लिए वह इंग्लैंड वापस गए हैं.

सीएसके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी. हालांकि फ्रेंचाइजी ने स्पष्ट नहीं किया कि जेमी ओवर्टन की चोट कितनी गंभीर है और वह कितने मैचों के लिए बाहर हुए हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो जेमी ओवर्टन अगले कुछ मैचों में खेलते दिखाई नहीं देंगे. यह सीएसके के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जेमी ओवर्टन इस सीजन चेन्नई के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे.

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जेमी ओवर्टन के जाने से CSK को नुकसान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. फ्रेंचाइजी ने लिखा कि जेमी ओवर्टन को दाहिनी जांघ में चोट लगी है. वह आगे की जांच और इलाज के लिए ब्रिटेन लौट रहे हैं. इसी के साथ जेमी ओवर्टन उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो इस सीजन में चोट की वजह टूर्नामेंट या फिर कुछ मैचों की वजह से बाहर हो गए हैं. खासकर सीएसके के कई खिलाड़ी इस सीजन चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. बता दें कि हाल ही में सीएसके ने कर्नाटक के मैकनील नोरोन्हा को रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. हालांकि फ्रेंचाइजी ने इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: विराट कोहली के शतक के RCB बनी नंबर-1, KKR प्लेऑफ से बाहर! देखें ताजा Points Table

सीएसके की इंजरी लिस्ट

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं. इनमें नाथन एलिस, आयुष म्हात्रे, खलील अहमद जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

  • नाथन एलिस आईपीएल से बाहर
  • खलील अहमद आईपीएल से बाहर
  • आयुष म्हात्रे आईपीएल से बाहर
  • रामकृष्ण घोष आईपीएल से बाहर
  • एमएस धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला
  • स्पेंसर जॉनसन ने आधे सीजन में भाग नहीं लिया
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने शुरुआती 3 मैच नहीं खेले
  • ओवर्टन दाहिनी जांघ की चोट के कारण ब्रिटेन लौट गए

IPL 2026 में जेमी ओवर्टन का प्रदर्शन

32 साल के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. ओवर्टन ने आईपीएल 2026 में 17.78 की औसत और 8.89 की इकॉनमी से 14 विकेट चटकाए हैं. वह मौजूदा सीजन में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. इसके अलावा वह लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान देते हैं. पिछले मैच में सीएसके की जीत के लिए जेमी ओवर्टन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया है.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSIPL 2026jamie overton
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