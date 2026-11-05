क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिया संन्यास! कोच से अनबन के बाद खत्म हुआ इंटरनेशनल करियर, ऐसा रहा सफर

Cristiano Ronaldo Retirement: फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo Retirement) ने संन्यास का एलान कर दिया है. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में खेलते नहीं दिखाई देंगे. 41 साल के पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो जारी कर अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में कहा कि नंबर-7 की जर्सी को नेशनल टीम को लौटाने का समय आ गया है.

इसी के साथ फुटबॉल जगत में एक युग का अंत हो गया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 23 साल तक पुर्तगाल की जर्सी में दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को एंटरटेन किया. अब वह पुर्तगाल के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे.

संन्यास को लेकर रोनाल्डो ने क्या कहा?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें रोनाल्डो ने कहा कि पुर्तगाल की नंबर-7 जर्सी कभी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक थी. उन्होंने कहा कि पिछले 23 सालों तक इस जर्सी को पहनना, उसका सम्मान करना और दुनिया भर के स्टेडियमों में उसका प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों रहा. बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पिछले 2 दशक से पुर्तगाल की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी रहे हैं.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

रोनाल्डो का इंटरनेशनल करियर

41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साल 2003 में पुर्तगाल के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया खा. उस समय रोनाल्डो की उम्र सिर्फ 18 साल थी. उस समय शायद किसी को पता नहीं था कि ये खिलाड़ी आगे चलकर दुनिया का महान फुटबॉलर बनेगा. रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए खिलाड़ी के तौर पर खेलकर अपनी पहचान बनाई. बाद में उन्हें टीम की कमान भी सौंपी गई. उन्होंने पुर्तगाल के लिए खेलते हुए 234 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 146 गोल किए. वह मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. इसके अलावा उनके नाम 6 वर्ल्ड कप खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने साल 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 के फीफा विश्व कप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया था. हालांकि वह कभी फीफा विश्व कप नहीं जीत पाए.

रोनाल्डो की ऐतिहासिक सफलताएं

रोनाल्डो ने अपने करियर के दौरान कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल कीं. उनकी कप्तानी में पुर्तगाल ने यूरो 2016 का ऐतिहासिक खिताब जीता. इसके अलावा उनकी टीम ने 2 बार UEFA Nations League ट्रॉफी भी अपने नाम की. रोनाल्डो के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

कोच से हुआ था विवाद

रिटायरमेंट से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कोच के साथ विवाद को लेकर चर्चा में रहे. रोनाल्डो और उनकी नेशनल टीम के हेड कोच जॉर्ज जीसस के साथ मतभेद की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स की मानें, तो रोनाल्डो ने एक नेशंस लीग मैच में खेलने से इन्कार कर दिया था और टीम कैंप छोड़ दिया था. इसके बाद पुर्तगाली कप्तान पर 30 दिन का सस्पेंशन लगाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था. अब उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया है.