Home > खेल > 1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल

1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल

Cristiano Ronaldo Marriage: पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से शादी कर ली है. कपल ने आधी रात को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 11:14:29 AM IST

पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर ने अपनी गर्लफ्रेंड से रचाई शादी.
पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर ने अपनी गर्लफ्रेंड से रचाई शादी.


Cristiano Ronaldo Marriage: पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरकार गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. वे दोनों 10 साल से रिलेशनशिप में हैं, जिसके बाद अब जाकर उन्होंने शादी रचाई है. रोनाल्डो ने आधी रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. कपल ने 11 अगस्त 2026 को पुर्तगाल के कासकैस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. पिछले साल इसी दिन रोनाल्डो और जॉर्जिना ने सगाई की थी.

रोनाल्डो की शादी में उनके 5 बच्चे, उनका परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. कपल ने अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा और आधी रात को पोस्ट के जरिए फैंस को सरप्राइज दिया. फैंस कपल को शादी की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.

You Might Be Interested In

आधी रात को शेयर की पोस्ट

दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) और जॉर्जिना ने आधी रात को इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए अपनी शादी की जानकारी दी. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों के बाएं हाथ की उंगलियों में रिंग दिखाई दे रही है. बता दें कि अभी तक कपल की शादी की कोई वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आई है. देखें पोस्ट…



शादी से पहले 5 बच्चों के मां-बाप

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज शादी से पहले ही माता-पिता बन चुके हैं. उन दोनों के 5 बच्चे हैं. उनके नाम क्रिस्टियानो जूनियर, जुड़वां बच्चे ईवा और मातेओ, अलाना मार्तिना और बेला एस्मेराल्डा शामिल हैं. रोनाल्डो अपने परिवार का काफी ध्यान रखते हैं. फुटबॉल से ब्रेक मिलने के बाद वे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ छुट्टियां एन्जॉय करते हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी और फैमिली की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

कैसे हुई थी मुलाकात?

रोनाल्डो और जॉर्जिना के रिश्ते की शुरुआत एक दशक पहले करीब साल 2016 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई थी. उस समय रोनाल्डो  रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे, जबकि जॉर्जिना गुच्ची के एक बुटीक में सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम करती थीं. रोनाल्डो जब स्टोर में शॉपिंग करने आए, तो दोनों के बीच गहरी बॉन्डिंग बनी. इसके बाद अगले साल 2017 में उन दोनों को पहली बार ज्यूरिख में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स में रेड कार्पेट पर साथ में देखा गया था. इसके बाद उनका प्यार बढ़ता गया. करीब एक दशक तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार रोनाल्डो और जॉर्जिना ने शादी कर ली है.

Tags: Cristiano Ronaldo
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल
1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल
1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल
1-2 नहीं, बिना शादी के किए 5 बच्चे पैदा, अब दिग्गज फुटबॉलर ने लिए सात फेरे; खेल जगत में मची हलचल