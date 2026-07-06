क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भड़का गुस्सा; कहा, ’23 साल से मुझे खत्म करने की कोशिश…’ कौन कर रहा स्टार फुटबॉलर के साथ साजिश?

Cristiano Ronaldo: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन से होने वाले बड़े मुकाबले से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया.

पुर्तगाल के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग पिछले 23 साल से उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने फुटबॉल की दुनिया में हलचल मचा दी. 41 वर्षीय रोनाल्डो ने कहा, “आप लोग पिछले 23 साल से मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि यह बेकार है. फिर भी आप कोशिश करते रहते हो.”

उम्र के साथ आये हैं बदलाव

रोनाल्डो ने अपने आलोचकों को जवाब देने के साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उम्र के साथ उनमें कई बदलाव आए हैं और अब वह पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं वह खिलाड़ी नहीं हूं जो पहले था, लेकिन मैं इतना भी खराब नहीं हूं.’ उन्होंने याद दिलाया कि इस विश्व कप में भी उनके नाम भी तीन गोल हैं. इनमें उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो और क्रोएशिया के खिलाफ एक पेनल्टी गोल शामिल हैं.

चेहरे याद रखते हैं रोनाल्डो

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बार-बार संन्यास और भविष्य को लेकर सवाल पूछे, तो रोनाल्डो भड़क गए. उन्होंने कहा, “मैं कब रुकूंगा, यह मैं तय करूंगा, आप नहीं. आप लोग हमेशा वही सवाल पूछते रहते हो.” उन्होंने एक पत्रकार की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे पता है कि वह मुझे पसंद नहीं करता. मैं लोगों के चेहरे बहुत अच्छी तरह याद रखता हूं.”

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने भावुक अंदाज में कहा कि अगले मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन उन्हें अपने करियर पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, “स्पेन के खिलाफ जो भी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साफ अंतरात्मा के साथ जाएगा. मैं 100 नहीं, बल्कि 1000 प्रतिशत कह सकता हूं कि जिंदगी और फुटबॉल में मैंने अपना सब कुछ दे दिया.”

स्पेन के खिलाफ होगी कठिन चुनौती

रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए कई साल खेल चुके हैं और स्पेन को अपना दूसरा घर मानते हैं. फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मैच स्पेन के खिलाफ होगा. रोनाल्डो ने कहा कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा, “यह बहुत कठिन लड़ाई होगी. हमें विश्वास चाहिए, दौड़ना होगा और बहादुरी दिखानी होगी.” इसके अलावा रोनाल्डो ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वकप जीतने या हारने से उनकी पहचान नहीं बदलेगी. उन्होंने कहा, “मैं विश्व कप जीतूं या नहीं, इससे मैं ज्यादा या कम क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बन जाऊंगा.”