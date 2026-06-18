पुर्तगाल की कमजोरी बन गए हैं रोनाल्डो? लगातार 10 मैचों का ये शर्मनाक रिकॉर्ड देख पकड़ लेंगे सिर!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के पहले ही मैच के बाद यह सवाल अब और तेजी से गूंजने लगा है. 41 साल के रोनाल्डो के लिए डीआर कांगो (DR Congo) के खिलाफ शाम बेहद निराशाजनक रही. मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें रोनाल्डो पर टिकी थीं, जो पूरे 90 मिनट में सिर्फ 25 बार गेंद को छू सके और विरोधी टीम के गोलपोस्ट पर एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा पाए.

मैच के आंकड़े उनके रूतबे के मुताबिक काफी फीके रहे. रोनाल्डो ने केवल 3 शॉट लगाने की कोशिश की, विपक्षी टीम के बॉक्स के अंदर सिर्फ 5 बार गेंद को छुआ और पूरे मैच में केवल एक मुकाबला जीत सके. वर्ल्ड कप के किसी मैच में शुरुआत करते हुए यह उनके करियर का दूसरा सबसे कम टच वाला मुकाबला था, जिससे साफ पता चलता है कि कांगो के डिफेंस ने इस पांच बार के बैलन डी’ओर विजेता को कितनी आसानी से बांधकर रखा.

10 मैचों का सूखा

इस फीके प्रदर्शन ने फैंस और फुटबॉल पंडितों की उन चिंताओं को और बढ़ा दिया है कि क्या अब बड़े टूर्नामेंट्स में इस दिग्गज स्ट्राइकर का असर कम हो रहा है. पुर्तगाल के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि रोनाल्डो अब बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स (फीफा वर्ल्ड कप और यूरो कप मिलाकर) में लगातार 10 मैचों से एक भी गोल नहीं कर पाए हैं.

इस सूखे के दौरान रोनाल्डो ने कुल 33 शॉट्स लिए, जिनमें से 11 टारगेट पर भी थे, लेकिन गेंद एक बार भी जाल से नहीं टकरा सकी. यह वो रोनाल्डो बिल्कुल नहीं लगते जो कभी हाफ-चांस को भी गोल में बदल दिया करते थे.

पुर्तगाल की अच्छी शुरुआत, फिर बिखरा खेल

मैच की बात करें तो रोबर्टो मार्टिनेज की पुर्तगाल टीम ने शुरुआत धमाकेदार की थी. छठे ही मिनट में पेड्रो नेटो के शानदार क्रॉस पर जोआओ नेवेस ने दमदार हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को 1-0 से आगे कर दिया था। यह नेवेस का चौथा इंटरनेशनल गोल था.

लेकिन इस शुरुआती बढ़त के बाद पुर्तगाल अपनी आक्रामकता बरकरार नहीं रख सका. टीम ने गेंद पर कब्जा तो बनाए रखा, लेकिन कांगो के डिफेंस को भेदने में नाकाम रही. धीरे-धीरे कांगो ने मैच में वापसी की और पहले हाफ के इंजरी टाइम में योआने विस्सा ने आर्थर मसुआकु के क्रॉस पर हेडर से गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

हाफ-टाइम के बाद जोआओ कैंसिलो ने एक एक्रोबैटिक शॉट के जरिए पुर्तगाल को आगे कर दिया था, लेकिन वीएआर (VAR) ने इसे ऑफसाइड करार देकर गोल को खारिज कर दिया. खेल के अंतिम पलों में पुर्तगाल के सब्सटिट्यूट खिलाड़ी फ्रांसिस्को कोंसीसाओ ने टीम के अटैक में थोड़ी जान फूंकी और रोनाल्डो के लिए कुछ मौके भी बनाए, लेकिन यह महान फॉरवर्ड उन्हें भुना नहीं सका.

निराशा के बीच भी रोनाल्डो का हौसला बुलंद

भले ही मैदान पर उनके दिन अच्छे न चल रहे हों, लेकिन रोनाल्डो का जज्बा अब भी कम नहीं हुआ है. मैच के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपने फैंस का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, ‘यह वो शुरुआत नहीं थी जो हम चाहते थे, लेकिन अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है. सिर ऊंचा रखिए और अगले मैच पर ध्यान लगाइए.’

आगे की राह मुश्किल

हालांकि, ये आंकड़े इतिहास के सबसे महान गोलस्कोरर में से एक के लिए वाकई डराने वाले हैं. पांच अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने के बाद, रोनाल्डो 2026 के इस टूर्नामेंट में अपनी विरासत का एक और सुनहरा अध्याय लिखने आए थे. लेकिन पहले ही मैच ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वक्त अब उस खिलाड़ी पर भी भारी पड़ रहा है जिसने दो दशकों तक फुटबॉल के इतिहास को अपनी उंगलियों पर नचाया है.

पहले ही मैच में अंक गंवाने के बाद पुर्तगाल अब दबाव में है. अगर उन्हें अपने वर्ल्ड कप के सपने को जिंदा रखना है, तो रोनाल्डो और उनकी सेना को अगले मैच में हर हाल में जोरदार वापसी करनी होगी.