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Ronaldo-Georgina Love Story: 9 साल का प्यार, 5 बच्चे और अब शादी! जानिए कैसे शुरू हुई रोनाल्डो और जॉर्जिना की फिल्मी लव स्टोरी

गुच्ची स्टोर की पहली मुलाकात से 5 बच्चों के परिवार और शादी तक! जानिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की इस अधूरी सी फिल्मी लव स्टोरी का पूरा सच.

By: Shivani Singh | Published: August 2, 2026 7:55:16 PM IST

Ronaldo-Georgina Love Story: 9 साल का प्यार, 5 बच्चे और अब शादी! जानिए कैसे शुरू हुई रोनाल्डो और जॉर्जिना की फिल्मी लव स्टोरी


क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की लव स्टोरी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अक्सर बिना किसी प्लानिंग के, अचानक ही सामने आ जाते हैं. शायद सितारों में ही उनका मिलना लिखा था, तभी तो दोनों की पहली मुलाकात किसी तय प्लान के तहत नहीं, बल्कि महज एक इत्तेफाक थी.

जॉर्जिना के लिए यह प्यार किसी ऐसे मोड़ पर आया, जब वो काम के लंबे और थकाऊ दिन के बाद निकलने ही वाली थीं. वहीं रोनाल्डो के लिए यह एक नॉर्मल शॉपिंग ट्रिप भर थी. सुनने में किसी रोमांटिक फिल्म की पटकथा (स्क्रिप्ट) लगती है, लेकिन इस जोड़ी ने इसे अपनी हकीकत बना दिया.

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उस पहली मुलाकात को नौ साल बीत चुके हैं. इस दौरान दोनों ने प्यार, एक-दूसरे के सम्मान, भरोसे और मजबूत वसूलों के दम पर अपना एक बड़ा और खूबसूरत परिवार खड़ा किया. लगभग एक दशक के इस सफर के बाद, अब दोनों अपनी सगाई के साथ जिंदगी के अगले सबसे बड़े पड़ाव यानी शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं.

वैसे तो वे खुद को हमेशा से पति-पत्नी जैसा ही मानते आए हैं, लेकिन अब इस रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगने जा रही है. स्टार फुटबॉलर ने हीरे की अंगूठी के साथ जॉर्जिना को सरप्राइज दिया, और उनका जवाब भी बेहद दिल छू लेने वाला था. उन्होंने कहा, “हां, बिल्कुल… सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि हर जन्म में.”

इस मोड़ का इंतजार सिर्फ उन्हें या उनके करीबियों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों फैंस को भी था. इस खबर के आते ही फैंस खुशी से झूम उठे. यह शादी खेल और ग्लैमर की दुनिया की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक के इस रिश्ते को नया मुकाम देने जा रही है.

कैसे शुरू हुई यह लव स्टोरी?

इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 2016 में जाना होगा, जब जॉर्जिना मैड्रिड की गोल्डन माइल स्थित गुच्ची (Gucci) स्टोर में बतौर सेल्स असिस्टेंट काम करती थीं. अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज ‘सोय जॉर्जिना’ (Soy Georgina) में उन्होंने इस पल को याद करते हुए बताया था:

“गर्मियों का एक गुरुवार था. मेरी शिफ्ट शाम 5 बजे खत्म होनी थी, लेकिन एक सहकर्मी ने मुझसे आधे घंटे और रुकने की गुजारिश की ताकि एक क्लाइंट को अटेंड किया जा सके. जैसे ही मैं निकलने वाली थी, एक बेहद हैंडसम शख्स स्टोर में दाखिल हुआ, करीब दो मीटर लंबा, साथ में उसका बच्चा और कुछ दोस्त. वह वाकई बेहद आकर्षक लग रहा था. उस बच्चे ने मुस्कुराकर मुझे ग्रीट किया. तभी मेरे पेट में तितलियां सी उड़ने लगीं. मुझे लगा: अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शर्म के मारे उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी.”

यह पहली नजर का प्यार था, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को वक्त के साथ ढलने दिया. इसके बाद रोनाल्डो अक्सर स्टोर आने लगे और जॉर्जिना उन्हें अटेंड करतीं. फिर एक दिन रोनाल्डो ने एक फैशन इवेंट का जिक्र किया और पूछा कि क्या वह भी वहां आएगी.

जॉर्जिना ने याद करते हुए कहा, “मैंने हां कह दिया. पूरा दिन यही सोचने में निकल गया कि क्या पहनूं, बाल कैसे बनाऊं… जब मैं पहुंची, तो वह बेहद डैशिंग लग रहे थे. हमने शैंपेन का ग्लास उठाया और चीयर्स किया. इसके बाद मुझे काम के सिलसिले में एक डिनर पर जाना पड़ा. मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मजबूरी थी. वैसे, यह अच्छा ही हुआ क्योंकि इसने मिलने की बेताबी को और बढ़ा दिया.”

पहली रियल डेट

कुछ हफ्तों बाद एक और इवेंट में दोनों का सामना हुआ. रोनाल्डो वहां अपने भाई और दोस्तों के साथ थे और उन्होंने जॉर्जिना को अपने साथ चलने को कहा.

जॉर्जिना बताती हैं, ‘उसने कहा ‘जियो (Gio), क्या तुम हमारे साथ डिनर पर चलना चाहोगी?’ मुझे लगा, आखिर वो लम्हा आ ही गया. मैं बहुत एक्साइटेड थी. रेस्टोरेंट जाते वक्त हमारा हाथ एक-दूसरे से छू गया. ऐसा लगा जैसे यह हाथ हमेशा से मेरा ही था. जब दोबारा हाथ टकराए, तो हमने एक-दूसरे का हाथ थाम लिया. वह बहुत जाना-पहचाना सा अहसास था. हमने साथ में डिनर किया, मैं घर लौटी और मेरा दिल… बस जोर-जोर से धड़क रहा था.”

इसके बाद दोनों की आमने-सामने मुलाकातें बढ़ने लगीं. जॉर्जिना हंसते हुए बताती हैं कि कैसे एक बार रोनाल्डो को मैसेज न करने के चक्कर में उन्हें एक ही रात में दो बार डिनर करना पड़ा था:

“मैं उनसे मिलने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन पहला मैसेज खुद नहीं करना चाहती थी. मैच के बाद उनका मैसेज आया और मैंने कह दिया कि मैं घर पर हूं और सोने जा रही हूं. उन्होंने मुझे डिनर के लिए पूछा और मैंने भी झट से हां कह दी जबकि मैं पहले ही खाना खा चुकी थी! मैं खुशी-खुशी अपना बैकपैक लेकर निकली, वे मुझे लेने आए. जब हम उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने अपना लाइट खाना (वेजीज और चिकन) खाया और मैंने भी एक संस्कारी लड़की की तरह दोबारा पूरा डिनर किया!”

जॉर्जिना की इसी सादगी और खुलेपन ने रोनाल्डो का दिल जीत लिया. रोनाल्डो को लगा कि वह एक बहुत ही समझदार और परिपक्व लड़की हैं, और देखते ही देखते वे उनके प्यार में पड़ गए.

रातें-रात बदल गई जिंदगी

शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाकर रखा, लेकिन जॉर्जिना के साथ काम करने वालों से भला क्या छुपता? वे देख रहे थे कि जॉर्जिना काम पर आती तो सिटी बस से थी, लेकिन छुट्टी के बाद उसे लेने रोनाल्डो की बुगाटी (Bugatti) आती थी.

जब पेरिस के एक सीक्रेट ट्रिप से इस कपल की पहली तस्वीरें सामने आईं, तो मानो मीडिया में तहलका मच गया. आम जिंदगी जी रही जॉर्जिना रातों-रात एक ग्लोबल स्टार बन गईं. हालांकि, जो बात उन्हें खास बनाती है, वह यह है कि इतनी शोहरत के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं खोई.

जॉर्जिना, जो कभी हैंडबैग बेचा करती थीं, अब उनका कलेक्शन रखने लगीं. वे अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट को छोड़कर मैड्रिड के बेहद आलीशान इलाके ‘ला फिंका’ में रोनाल्डो के विला में शिफ्ट हो गईं. यह किसी परियों की कहानी के सच होने जैसा था.

जॉर्जिना मानती हैं, “प्यार की वजह से मेरी जिंदगी अब एक हसीन सपने जैसी है.” लेकिन यह सपना सिर्फ जॉर्जिना का नहीं, रोनाल्डो का भी है. रोनाल्डो के पास नाम, शोहरत और बेहिसाब दौलत तो थी, पर जॉर्जिना के रूप में उन्हें वो मिला जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता—सुकून, वफादारी, अटूट साथ और एक सच्चा जीवनसाथी. रोनाल्डो ने भी एक बार कहा था, “वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उसने मेरी बहुत मदद की है… वह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्यार है.”

एक साथ बुना आशियाना

दोनों ने जल्द ही साथ में एक बड़ा परिवार बनाने का सपना पूरा किया. क्रिस्टियानो जूनियर, ईवा, माटेओ, अलाना मार्टिना और बेला एस्मेराल्डा—ये पांचों बच्चे उनकी दुनिया हैं. साथ ही, आसमान से उनका ख्याल रख रहा एक नन्हा फरिश्ता (उनका दिवंगत बच्चा) हमेशा उनके दिलों में रहता है.

माता-पिता के तौर पर दोनों बहुत ही जिम्मेदार हैं. बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनके स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में जाना, साथ बैठकर होमवर्क कराना और रात को एक साथ टेबल पर बैठकर दिनभर की बातें शेयर करना, यह उनका रोज का रूटीन है. वे बच्चों को अपनी शख्सियत खुद तराशने की आजादी देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी सहूलियतों की कद्र करना और दूसरों की मदद करना भी सिखाते हैं.

जॉर्जिना बताती हैं, “बच्चे मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं. जब मेरे पास वो सहूलियतें और वक्त है जो कई माओं के पास नहीं होता, तो मैं घर छोड़कर फालतू कामों में क्यों उलझूं? बच्चों के साथ रहना, उन्हें बड़े होते देखना और संस्कार देना ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है. मैं अपने काम को बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से ही प्लान करती हूं.”

जिंदगी का एक नया पन्ना

मैड्रिड से शुरू हुआ यह सफर ट्यूरिन (इटली) और मैनचेस्टर (इंग्लैंड) से होते हुए अब रियाद (साउदी अरब) पहुंच चुका है, जहां वे जनवरी 2023 से रह रहे हैं. साउदी अरब में मिले शानदार स्वागत के बाद, अब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हैं. हालांकि, शादी से जुड़ी बाकी जानकारियां अभी पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई हैं, लेकिन फैंस को इस रॉयल वेडिंग का बेसब्री से इंतजार है.

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