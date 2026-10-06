Cristiano Ronaldo: 'नेशनल टीम में नहीं लौटेंगे...' फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैसले से फैन्स में खलबली

Cristiano Ronaldo: वर्तमान में दुनिया के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) कोच जॉर्ज जीसस कोच से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने ताजा बयान देकर सबको हैरान कर दिया है कि वह तब तक पुर्तगाल नहीं लौटेंगे जब तक जॉर्ज जीसस कोच हैं. बताया जा रहा है कि नए मैनेजर के रवैये से 41 साल के सुपरस्टार नाराज हैं, क्योंकि वे नेशनल टीम छोड़कर चले गए थे.

कोच जॉर्ज जीसस ने रविवार रात रोनाल्डो के लिए सुलह का हाथ बढ़ाया और कहा कि अगले इंटरनेशनल ब्रेक में उनका स्वागत होगा. भले ही वे इस दौर के मैचों के बीच में ही गुस्से में टीम छोड़कर चले गए थे. 27 सितंबर को नॉर्वे के खिलाफ पुर्तगाल की जीत के दौरान बेंच पर बिठाए जाने के बाद रोनाल्डो बहुत नाराज थे. यह उनके 18 साल के इंटरनेशनल करियर में पहली बार था जब उन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर नहीं उतारा गया.

इसके बाद उन्होंने तीन ट्रेनिंग सेशन छोड़ दिए और इंटरनेशनल ब्रेक के आखिरी दो मैचों के लिए पुर्तगाल का कैंप छोड़कर प्राइवेट जेट से स्पेन चले गए. लेकिन जब ऐसा लगा कि हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि सम्मानित जीसस और कई टीम-मेट्स ने रोनाल्डो की वापसी के लिए अपनी सहमति जताई थी. तब पुर्तगाली पत्रकार रुई सैंटोस ने कहा कि सुपरस्टार तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक मैनेजर पद पर हैं.

नहीं लौटेंगे फिलहाल नेशनल टीम में

सैंटोस ने CNN पुर्तगाल को बताया कि खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वे नेशनल टीम में नहीं लौटेंगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक जॉर्ज जीसस टेक्निकल इंचार्ज हैं. यहां पर बता दें कि जीसस एक बहुत सम्मानित मैनेजर हैं, जिन्होंने 25 ट्रॉफियां जीती हैं, और पुर्तगाल के साथ अपने अब तक के सभी चार मैच जीते हैं.

नेशंस लीग में खेलने की उम्मीद

वह इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के तरीके से ज़रा भी खुश नहीं हैं. वह हेड कोच जॉर्ज जीसस के बयानों से बहुत नाराज़ थे. उनका भरोसा और विश्वास खत्म हो गया है क्योंकि एक तरफ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस लाने की इच्छा जताई जाती है ताकि वह नेशंस लीग में खेल सकें. साथ ही यह भी कहा और ज़ोर देकर कहा जाता है कि किसी की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, मैं माफ़ी मांगने के लिए यहां नहीं हूं, मैं ही टीम चुनता हूं. और इस तरह अपनी अथॉरिटी दिखाई जाती है.

मैच भी नहीं देखा रोनाल्डो ने

मैनेजर जीसस के पब्लिक कमेंट्स हमेशा शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन बेंच पर बिठाए जाने के शुरुआती अपमान के बाद, रोनाल्डो ने सब कुछ गुस्से की नज़र से देखा है. उन्होंने रविवार को नॉर्वे के खिलाफ नेशंस लीग कैंपेन का अपना हालिया मैच भी नहीं देखा क्योंकि वह अपने परिवार के साथ अपने प्राइवेट जेट पर थे. उनके इस रुख ने पुर्तगाल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. इसमें कोई शक नहीं कि वे अपने सबसे मशहूर खिलाड़ी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही, 41 साल के इस सुपरस्टार को अब टीम पर बोझ माना जाने लगा है.