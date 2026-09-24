वर्ल्ड कप हार के बाद टूट गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल छोड़ना चाहते थे, खुद किया बड़ा खुलासा

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने के बारे में सोचा था. पुर्तगाल को जुलाई में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद रोनाल्डो ने अपने इंटरनेशनल करियर को लेकर विचार किया. हालांकि, उन्होंने फिलहाल टीम के साथ बने रहने का फैसला किया है. 41 साल के रोनाल्डो गुरुवार को वेल्स के खिलाफ होने वाले नेशंस लीग मुकाबले में पुर्तगाल की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे.

रोनाल्डो ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात की, “हां, मैंने इसके बारे में सोचा था. बेशक, मैं हमेशा अपने फैसलों, अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचता रहता हूं.” उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति और टीम के कोच जॉर्ज जीसस से भी बातचीत की. जॉर्ज जीसस इससे पहले रोनाल्डो के क्लब अल-नास्र को सऊदी लीग का खिताब दिला चुके हैं. रोनाल्डो ने कहा कि जब तक उन्हें लगेगा कि वह टीम के लिए योगदान दे सकते हैं, तब तक वह खेलते रहेंगे. “मुझे अब भी विश्वास है कि मैं राष्ट्रीय टीम को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं और जब मुझे लगेगा कि मैं यहां कुछ नहीं कर रहा हूं, तब मैं खत्म करूंगा.”

रोनाल्डो के सामने 1000 गोल का बड़ा लक्ष्य

रोनाल्डो ने 2025 में पुर्तगाल को नेशंस लीग का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब वह अपने करियर में 1000 गोल पूरे करने के बेहद करीब हैं. उन्होंने माना कि पुर्तगाल की टीम में अब युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी आ रही है; “यह एक नई युवा पीढ़ी है.” हालांकि, रोनाल्डो के लिए मैदान पर उनकी जिम्मेदारी अभी भी साफ है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य गोल करना और टीम को मुकाबले जिताने में मदद करना है. 41 साल की उम्र में भी वह पुर्तगाल के लिए लगातार खेलने की इच्छा जता रहे हैं.

पुर्तगाल में आलोचना पर भी खुलकर बोले

रोनाल्डो ने अपने देश में होने वाली आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने माना कि पुर्तगाल के कुछ टीवी चैनल अब भी उनकी आलोचना करते हैं और चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय टीम में नजर न आएं; “मुझे लगता है कि पुर्तगाल के प्रशंसक मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ टीवी चैनल मेरी आलोचना करना चाहते हैं.” रोनाल्डो ने कहा कि वह 20 साल से ज्यादा समय से ऐसी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और अब इसके आदी हो चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि युवा बच्चे उन्हें एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं और वह आगे भी उनके लिए प्रेरणा बने रहना चाहते हैं. मजाकिया अंदाज में रोनाल्डो ने कहा कि रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी लोग उन्हें याद रखेंगे.