Cristiano Ronaldo Wedding: शादी कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जानें कब-कहां जॉर्जीना के साथ लेंगे सात फेरे?

लंबे समय तक साथ रहने के बाद, फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिगेज आखिरकार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ब्रिटिश अखबार ‘द सन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 41 वर्षीय पुर्तगाली स्टार अपने होमटाउन मडेरा (Madeira) द्वीप पर आगामी शनिवार को अपनी 32 वर्षीय स्पैनिश-अर्जेंटीना मॉडल मंगेतर जॉर्जीना से शादी करेंगे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शादी मडेरा की राजधानी फुंचल (Funchal) के ऐतिहासिक कैथेड्रल में होगी. स्थानीय परंपरा के मुताबिक, शादी की रस्में दोपहर 3:00 बजे शुरू होंगी. इसके बाद शहर के आलीशान पांच सितारा ‘सवॉय पैलेस होटल’ में मेहमानों के लिए एक शानदार रिसेप्शन रखा गया है.

शादी के वेन्यू को लेकर पहले भी थीं अफवाहें

इससे पहले खबरें आई थीं कि यह जोड़ा पुर्तगाल के सिंट्रा स्थित मशहूर ‘क्विंटा दा रेगालेरा’ (Quinta da Regaleira) पैलेस में शादी करने वाला है. हालांकि, बाद में साफ हुआ कि वह ऐतिहासिक महल आम जनता के लिए खुला रहेगा. इसके बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया और मडेरा को शादी के नए वेन्यू के रूप में देखा जाने लगा.

‘द सन’ ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि सवॉय पैलेस होटल में ठहरे मेहमानों को सूचित किया गया है कि शुक्रवार और शनिवार को होटल की दो मंजिलें और कुछ बार अस्थाई रूप से बंद रहेंगे. माना जा रहा है कि यह कदम हाई-प्रोफाइल शादी और मेहमानों की कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

अपने होमटाउन फुंचल से रोनाल्डो का खास लगाव

फुंचल सिर्फ एक शादी का वेन्यू नहीं है, बल्कि यह रोनाल्डो का जन्मस्थान है. यहीं उनका बचपन बीता. आज इस शहर में रोनाल्डो की कांस्य की प्रतिमा (Bronze Statue) लगी हुई है और उनके नाम पर एक लग्जरी होटल भी है.

आज भले ही रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन बेहद संघर्षों से भरा रहा. बचपन में वे अपने भाई-बहनों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे. महज 11 साल की उम्र में उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए ‘स्पोर्टिंग लिस्बन’ की अकादमी में जाना पड़ा और परिवार से दूर होना पड़ा. ऐसे में, जीवन के इतने बड़े और खास दिन के लिए अपनी जन्मभूमि पर लौटना उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मायने रखता है.

कैसे शुरू हुई थी यह खूबसूरत लव स्टोरी?

सऊदी अरब के क्लब ‘अल नास्र’ (Al Nassr) के लिए खेलने वाले रोनाल्डो की पहली मुलाकात जॉर्जीना से साल 2016 में हुई थी. तब जॉर्जीना एक लग्जरी फैशन स्टोर में काम करती थीं. वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई. रोनाल्डो ने पिछले साल अगस्त में जॉर्जीना को प्रपोज किया था.

हाल ही में दोनों को स्पेन के मलोरका में एक यॉट (Yacht) पर छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था, जहां दोनों के हाथों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं. इस तस्वीर ने उनकी शादी की खबरों को और हवा दे दी थी.

रोनाल्डो ने पहले भी संकेत दिए थे कि वे वर्ल्ड कप के बाद शादी करेंगे. हाल ही में पुर्तगाल की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी (जिसमें स्पेन विजेता बना). अब सालों के इंतजार के बाद, यह जोड़ा आधिकारिक तौर पर अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है.