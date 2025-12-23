Home > खेल > 40 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, देखते ही दीवानी हो रहीं लड़कियां

Cristiano Ronaldo Viral Photo: सोशल मीडिया पर पुर्तगाल के फुटबॉल लेजेंड और अल-नासर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक फोटो शेयर किया है. जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 23, 2025 8:53:31 PM IST

Cristiano Ronaldo Viral Photo: पुर्तगाल के फुटबॉल लेजेंड और अल-नासर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी लेटेस्ट फोटो से इंटरनेट पर आग लगा दी है, जिसमें वह 40 साल की उम्र में भी अपनी शानदार फिजिक दिखा रहे हैं और फैंस को हैरान कर रहे हैं. रोनाल्डो उन महानतम फुटबॉलरों में से एक हैं जिन्होंने इस खेल को अपनी मौजूदगी से खास बनाया है, और उन्होंने अपने शानदार करियर में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 40 साल के रोनाल्डो दुनिया के कई युवा एथलीटों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन में से एक हैं, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और एक बेहतरीन ट्रेनिंग रूटीन के ज़रिए अपनी बेहतरीन फिजिकल कंडीशन बनाए रखते हैं.

फिटनेस में जवान को छोड़ रहे हैं पीछे (They are leaving the younger generation behind in terms of fitness)

जिंदगी के चौथे दशक में कदम रखने के बाद भी रोनाल्डो ने फिटनेस, परफॉर्मेंस लेवल और मैदान के अंदर और बाहर बेहतरीन प्रदर्शन की अपनी लगातार कोशिश में कोई कमी नहीं दिखाई है.40 साल की उम्र में भी रोनाल्डो मैदान के अंदर और बाहर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य अगले साल के FIFA वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए खेलना है, जो शायद उनके शानदार करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम पर शांत रहे हैं, जहां वह रेगुलर वर्कआउट अपडेट, ट्रेनिंग क्लिप, रिकवरी सेशन और मैच-डे के पलों की पोस्ट करते हैं, जिसमें सऊदी क्लब अल नासर के लिए उनके प्रदर्शन भी शामिल हैं, जहां वह 40 साल की उम्र में भी गोल कर रहे हैं और टीम को लीड कर रहे हैं.

फुटबॉलर ने क्या पोस्ट किया? (What did the footballer post?)

हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनकी बेहतरीन फिटनेस और फिजिकल कंडीशन दिखाई दे रही थी, जो ज़िंदगी के चौथे दशक में भी फिटनेस के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को दिखाती है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने रिकवरी रूटीन के हिस्से के तौर पर सौना सेशन के बाद अपनी तराशी हुई बॉडी और 8-पैक एब्स दिखाए.



रोनाल्डो की अपनी शानदार फिजिक की लेटेस्ट तस्वीर उनके बेजोड़ अनुशासन और समर्पण, बेहतरीन रिकवरी तरीकों और 40 साल की उम्र में भी फिट रहने की लगातार कोशिश के बारे में बहुत कुछ कहती है. यह दिग्गज फुटबॉलर 10 दिसंबर को क्लब फ्रेंडली में अल नासर की अल वहदा पर 4-2 की जीत के बाद से ब्रेक पर हैं और सऊदी क्लब का अगला मैच AFC ग्रुप स्टेज मैच में अल-ज़वरा के खिलाफ होगा, जिसमें रोनाल्डो के तरोताज़ा होकर लौटने और अल नासर को लीड करने की उम्मीद है.

