नई दिल्ली। भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहे सेमीफाइनल मुकाबले का एक तस्वीर वायरल हो गया। इसमें शमी मैदान पर एनर्जी ड्रिंक लेते हुए नजर आते हैं। तस्वीर शेयर कर लोग बोलने लगे कि शमी ने देश प्रेम को धर्म से ऊपर रखा। अभी रमजान चल रहा है तो सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं लेकिन मैच था तो शमी ने रोजा नहीं रखा। शमी के रोजा नहीं रखने पर विवाद हो गया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में रोजा रखना हर व्यक्ति के लिए फर्ज होता है। यह अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है, तो वह बड़ा अपराधी है। भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ पी लिया। लोग उन्हें देख रहे थे। अगर वह खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ हैं। ऐसी हालत में उन्होंने रोजा नहीं रखा और पानी भी पी लिया। ऐसा करके शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। रोजा न रखकर वो शरीयत की नजर में अपराधी हैं। उन्हें खुदा को जवाब देना पड़ेगा।

#WATCH | Bareilly, UP: President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi says, “…One of the compulsory duties is ‘Roza’ (fasting)…If any healthy man or woman doesn’t observe ‘Roza’, they will be a big criminal…A famous cricket personality of India,… pic.twitter.com/RE9C93Izl2

— ANI (@ANI) March 6, 2025