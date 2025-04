सिर झुकाए खड़े क्रिकेटर…लखनऊ सुपर जायंट्स की हार पर संजीव गोयनका ने Rishabh Pant को लगाई फटकार?

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL) के 13वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने ही होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही लखनऊ ने सीजन की दूसरी शिकस्त दर्ज की, जबकि पंजाब ने अपनी दूसरी जीत हासिल की। वहीं टीम की हार के बाद अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ऋषभ पंत को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने 16.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर और नेहाल वढेरा ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को आसान जीत दिलाई।

Sanjiv Goenka started abusing Rishabh Pant in the Dressing Room after losing LSG vs PBKS IPL match again.#SanjivGoenka #RishabhPant #LSGvPBKS #IPL2025 🔥 pic.twitter.com/qlJsiGtyaV

— 🏏 (@Crickaith) April 1, 2025