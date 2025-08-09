Home > खेल > Cricketers Raksha Bandhan 2025: सूर्यकुमार, रैना, रिंकू, पंत… भारतीय क्रिकेटरों ने मनाया रक्षाबंधन, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Cricketers Raksha Bandhan 2025: पूरा देश आज यानी 9 अगस्त को भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन मना रहा है। क्रिकेटर भी इससे अछूते नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटरों ने अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन 2025 का त्योहार खास अंदाज में मनाया। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की तस्वीरें शेयर की हैं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 9, 2025 16:54:00 IST

Cricketers Raksha Bandhan 2025: पूरा देश आज यानी 9 अगस्त को भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन मना रहा है। क्रिकेटर भी इससे अछूते नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटरों ने अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन 2025 का त्योहार खास अंदाज में मनाया। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की तस्वीरें शेयर की हैं। फैन्स अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं।

वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, सूर्यकुमार यादव, अर्जुन तेंदुलकर, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, ऋषभ पंत और रवि बिश्नोई समेत कई क्रिकेटरों ने धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र (राखी) बांधती है और भाई अपनी बहन का हर तरह से साथ देने और उसकी रक्षा करने का वादा करता है। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को एक खास तोहफा भी देता है।

View this post on Instagram

A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

जानिए रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा बंधन का त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। रक्षा बंधन का त्यौहार देश-विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पुराणों की मानें तो रक्षा बंधन की शुरुआत तब हुई जब देवासुर संग्राम में इंद्र दैत्यों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधा। इसी रक्षा सूत्र की बदौलत इंद्र देव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार सनातन धर्म में सुरक्षा और सद्भाव का प्रतीक है।

