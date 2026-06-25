शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, वाराणसी में अक्षिता संग लिए सात फेरे, देखिए तस्वीरें

Akashdeep Marriage: भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बुधवार को अक्षिता राज संग शादी कर अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की. क्रिकेटर की शादी वाराणसी के ताज गंगेज होटल में धूमधाम से हुई. आकाशदीप की शादी में खेल, राजनीति और एंटरटेनमेंट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी आकाशदीप की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे. उन्होंने आकाशदीप और उनकी वाइफ अक्षिता राज को आशीर्वाद दिया.

पवन सिंह ने स्टार क्रिकेटर के शादी में जमकर डांस किया और अपने गानों से समां बांध दिया. उनके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भी अपने साथी क्रिकेटर की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. दिग्गज हस्तियों ने नए कपल को जिंदगी के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें

शादी के बाद आकाशदीप ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं. आकाशदीप ने कैप्शन में लिखा, ‘उनकी खूबसूरत शादी ऐसी लग रही थी जैसे दो दिग्गज अपनी जिंदगी की हमेशा चलने वाली पारी शुरू करने के लिए मैदान पर उतर रहे हों. इसमें कोई रीटेक नहीं था, बस सही टाइमिंग, भरोसा और टीम स्पिरिट थी.’ इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनकी शादी की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं.

एक वीडियो में भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सिंगर और एक्टर पवन सिंह नए मैरिड कपल के साथ दिखाई दे रहे हैं. आकाशदीप भी पवन सिंह के आने से काफी खुश दिखाई दे रहे थे. उन दोनों के बीच भाई के रिश्ते की झलक दिखाई दे रही थी. इस दौरान पवन सिंह ने आकाशदीप की जमकर तारीफ भी की. फिलहाल सोशल मीडिया पर आकाशदीप की शादी की तस्वीरें छाई हुई हैं.

कौन हैं आकाशदीप की दुल्हनिया?

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप बिहार के रोहतास जिले के बड्डी गांव के निवासी हैं, जबकि उनकी दुल्हन अक्षिता राज रोहतास जिले के मणिकपुर की रहने वाली हैं. अक्षिता राज एक सामान्य परिवार से हैं. अक्षिता पढ़ाई में काफी अच्छी रही हैं. उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीसीए और एमसीए की डिग्री हासिल की है. जानकारी के अनुसार, अक्षिता राज को एक बढ़िया जॉब का ऑफर भी मिला था, लेकिन आकाशदीप संग शादी की बात आगे बढ़ने के कारण उन्होंने नौकरी का ऑफर नहीं लिया था. बता दें कि आकाशदीप और अक्षिता की अरेंज मैरिज शादी हो रही है.