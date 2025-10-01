Abhishek Sharma in Ludhiana: युवराज संग अभिषेक ने बहन के शगुन समारोह में लगाए ठुमके, तस्वीरें आई सामने

Shagun Ceremony: एशिया कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल का शगुन समारोह मंगलवार को लुधियाना में हुआ. अभिषेक शगुन समारोह के लिए अमृतसर और फिर लुधियाना गए. वह पूर्व क्रिकेटर और अपने गुरु युवराज सिंह के साथ कल देर रात चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे.

युवराज सिंह और मंत्रियों ने भी दी शिरकत

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के अलावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला, पंजाबी गायक जस्सी गिल और गगन कोकरी भी उनके साथ थे. अभिषेक ने सोशल मीडिया पर युवराज सिंह के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं. शगुन समारोह लुधियाना के एक होटल में आयोजित किया गया था.

शगुन समारोह में पंजाबी गायक रंजीत बावा ने अपनी गायिका का प्रदर्शन किया, जिनके गानों पर युवराज और अभिषेक ने जमकर डांस किया. अभिषेक की बहन लुधियाना के बिजनेसमैन लोविश ओबेरॉय से शादी कर रही हैं. शादी 3 अक्टूबर को होनी है. शादी समारोह अमृतसर में होगा. अभिषेक शर्मा समारोह के दौरान अपनी बहन के साथ रहेंगे. कई वरिष्ठ क्रिकेटर भी शादी में शामिल होंगे.

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की दो बड़ी बहनें हैं, कोमल और सानिया. कोमल एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं. कोमल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मेरे भाई अभिषेक ने एशिया कप जीता. हम ट्रॉफी घर लाए, और हम सभी बहुत खुश हैं. मैं अपनी शादी से पहले अपने भाई से यह तोहफ़ा चाहती थी. मुझे पूरा यकीन था कि भारत फ़ाइनल जीतेगा. इससे मेरे भाई का नाम रोशन होगा. हम सभी बहुत खुश हैं.

एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा

भारतीय युवा बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई और अपने शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का खिताब मिला. अभिषेक ने एशिया कप में सात पारियों में 44.86 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए, जिससे उन्हें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का पुरस्कार मिला.

